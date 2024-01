Duże zmiany w komunikacji miejskiej w Warszawie. Zamknięty most i wiele ulic

Płonące auto wjechało do skutego lodem stawu. Obok znaleziono półprzytomnego mężczyznę. Miał poparzenia i był wyziębiony

Warszawa. Zmiany w komunikacji miejskiej. Zamkną most i kilka ulic

Scena, miasteczko i główne studio powstaną na błoniach PGE Narodowego, w związku z tym zarówno w tę sobotę (27 stycznia), jak i niedzielę (28 stycznia), nie będzie można wjechać w rejon miasteczka WOŚP. Zakazy wjazdu zostaną ustawione zarówno od strony ulicy Zamoyskiego, Sokolej, jak i Wybrzeża Szczecińskiego u zbiegu z Siwca.

Zanim w niedzielę wieczorem wystrzeli "Światełko do nieba" na trasę ruszą uczestnicy 18. Biegu "Policz się z cukrzycą". Biegacze wystartują o 11.40 spod stadionu Narodowego i będą się poruszali ulicami Sokolą, Zamoście, mostem Świętokrzyskim, Wybrzeżem Kościuszkowskim i Szczecińskim tak, żeby w końcu wrócić na błonia. Trasa biegu zostanie zamknięta w godzinach od 11 do 15. Trasami objazdowymi pojadą autobusy linii: 102, 125, 202, 146, 147, 162, 118 i 127.

Wieczorem błonia stadionu zapełnią się ludźmi, którzy będą chcieli uczestniczyć w odpaleniu "Światełka do nieba". By ułatwić powrót do domu, od 19:30 będą jeździły dodatkowe autobusy linii 509: w kierunku Gocławia z przystanku Rondo Waszyngtona 03 i Winnicy z przystanku Rondo Waszyngtona 04.

Z pętli Al. Zieleniecka ruszą też dodatkowe tramwaje. Składy linii 7 pojadą w kierunku Placu Narutowicza z przystanku numer 11. Dla tramwajów linii 26 jadących w kierunku PKP Wola pierwszym przystankiem będzie Al. Zieleniecka 05.

Na ulicach pojawią się zabytkowe autobusy i tramwaje!

Jak co roku, w dzień finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na stołeczne ulice wyjadą zabytkowe autobusy i tramwaje. Jeżeli będziecie chcieli się przejechać takim pojazdem, wystarczy, że uiścicie dobrowolny datek na WOŚP do kolorowej puszki!

W niedzielę (28 stycznia) autobusy 32A – po trasie linii 509 – połączą Gocław i dworzec Wileński, a po drodze zatrzymają się m.in. przy miasteczku WOŚP na błoniach PGE Narodowego. Tramwaje 32T, tak jak rok temu, połączą Wiatraczną z Kołem, przejeżdżając Al. Zieleniecką obok miasteczka WOŚP, trasą W-Z i Obozową. Obydwie linie będą obsługiwane zabytkowym taborem – na ulicach pojawią się jelcze "ogórki", tramwaje 13N, czyli "parówki" i klasyczne składy z lat 40.

Wolontariusze WOŚP mogą podróżować komunikacją miejską po Warszawie za darmo. Nie zapłacą też za bilet w pociągach Kolei Mazowieckich!