Dwa wypadki motocyklowe w ciągu doby. Jeden z kierowców popisywał się na drodze

Wypadek na Jagiellońskiej. Kierowca Audi zderzył się z motocyklistą

Dramatyczne sceny rozegrały się na ulicy Jagiellońskiej na wysokości stacji benzynowej Shell. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca samochodu marki Audi, wyjeżdżając ze stacji, zderzył się z motocyklistą jadącym w kierunku Białołęki.

W wyniku zderzenia motocyklista stracił panowanie nad pojazdem, przejechał na przeciwległy pas ruchu i z impetem uderzył w pylon stacji benzynowej. Motocyklista został natychmiast przetransportowany do szpitala przez Zespół Ratownictwa Medycznego.

Groźny wypadek motocyklisty w Warszawie

Niebezpieczny stunt na S79. Motocyklista w szpitalu!

Drugi wypadek miał miejsce na zamkniętym odcinku trasy S79, który jest popularnym miejscem spotkań motocyklistów. Nierzadko trenują różne sztuczki, jak jazda na jednym kole. Tym razem popisy skończyły się w szpitalu, informuje Miejski Reporter. Do zdarzenia doszło 11 sierpnia 2025 roku po godzinie 19, między wiaduktem ulicy Sasanki a końcem asfaltowej części trasy.

Poszkodowany z urazem nogi został zabrany do szpitala. Na miejscu interweniował patrol policji, który zabezpieczał zdarzenie i weryfikował jego okoliczności.