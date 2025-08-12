Dwa wypadki motocyklowe w ciągu doby. Jeden z kierowców popisywał się na drodze

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-08-12 12:14

Dwa poważne wypadki z udziałem motocyklistów miały miejsce w Warszawie w ciągu ostatniej doby. Jeden z kierowców uległ wypadkowi podczas popisywania się na drodze. W drugiego wjechał kierowca audi, który wyjeżdżał ze stacji benzynowej.

Super Express Google News

Wypadek na Jagiellońskiej. Kierowca Audi zderzył się z motocyklistą

Dramatyczne sceny rozegrały się na ulicy Jagiellońskiej na wysokości stacji benzynowej Shell. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca samochodu marki Audi, wyjeżdżając ze stacji, zderzył się z motocyklistą jadącym w kierunku Białołęki.

W wyniku zderzenia motocyklista stracił panowanie nad pojazdem, przejechał na przeciwległy pas ruchu i z impetem uderzył w pylon stacji benzynowej. Motocyklista został natychmiast przetransportowany do szpitala przez Zespół Ratownictwa Medycznego. 

Groźny wypadek motocyklisty w Warszawie

Polecany artykuł:

Tragiczny wypadek motocyklisty pod Radomiem. 77-latek walczy o życie!

Niebezpieczny stunt na S79. Motocyklista w szpitalu!

Drugi wypadek miał miejsce na zamkniętym odcinku trasy S79, który jest popularnym miejscem spotkań motocyklistów. Nierzadko trenują różne sztuczki, jak jazda na jednym kole. Tym razem popisy skończyły się w szpitalu, informuje Miejski Reporter. Do zdarzenia doszło 11 sierpnia 2025 roku po godzinie 19, między wiaduktem ulicy Sasanki a końcem asfaltowej części trasy.

Poszkodowany z urazem nogi został zabrany do szpitala. Na miejscu interweniował patrol policji, który zabezpieczał zdarzenie i weryfikował jego okoliczności.

Motocyklista popisywał się na drodze
6 zdjęć

Polecany artykuł:

Makabra na Wisłostradzie. Roztrzaskane auta i motocykl. Dwie osoby reanimowane,…
Sonda
Czy motocykliści w naszym regionie jeżdżą bezpiecznie?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MOTOCYKL
WYPADEK