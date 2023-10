Dyniowe ogrody w Warszawie i okolicach! Te miejsca docenią nie tylko jesieniary

Jesień 2023. Farmy i ogrody dyniowe w Warszawie i okolicach

W mediach społecznościowych popularne jest, aby wiosną wstawiać zdjęcia na łąkach z kwiatami, a latem wśród łanów zbóż. Również jesień tworzy niepowtarzalną atmosferę do sezonowych zdjęć. Od lat na jesiennych fotografiach królują dynie. Z tego powodu warto odwiedzić powstające co roku w różnych miejscach farmy dyniowe.

Dynia od zawsze jest bowiem kojarzona z Halloween oraz jesiennym klimatem. Może to właśnie to sprawiło, że ogrody dyniowe to ogromny trend, który przybył do Polski prosto ze Stanów Zjednoczonych, gdzie spędzanie czasu w takich miejscach z rodziną czy przyjaciółmi jest bardzo popularne.

Na miejscu można nie tylko oglądać, dotykać oraz kupować dynie. Farmy dyniowe oferują dużo więcej atrakcji dla osób w każdym wieku. W wielu takich miejscach można znaleźć labirynty ze słomy, insta spoty do zrobienia pięknych jesiennych zdjęć, mini zoo ze zwierzętami, przestrzeń do rekreacji oraz dyniowe przysmaki. Przyjazd do takiego miejsca jest dobrym pomysłem na ciekawe popołudnie spędzone w gronie najbliższych. Może to pomóc w znalezieniu sobie nowych znajomych.

Ogrody dyniowe w Warszawie

Nic dziwnego, że również warszawiacy i warszawianki pokochali dyniowy trend. W stolicy i okolicy co roku powstają ogrody dyniowe zachwycające odwiedzających różnorodnością dyń, a także paletą jesiennych barw. Gdzie w Warszawie znaleźć jesienne fermy dyń? Do kiedy są otwarte? Szczegóły publikujemy w poniższej w galerii zdjęć.

QUIZ. Legendy polskiego rocka. Bez 8/10 nie nazywaj się fanem muzyki Pytanie 1 z 10 Legendarny album "Pod prąd" to dzieło zespołu: KSU Brak Sztywny Pal Azji Dalej