Dzieło sztuki w samym sercu stolicy. PRL-owski blok przypomina rzeźbę

Warszawa opiewa w nowoczesne i piękne budynki, lecz nawet te najbardziej futurystyczne bryły nie przyćmiewają PRL-owskich obiektów, takich jak np. blok przy ulicy Karowej 18a na Śródmieściu. Według wielu to od momentu powstania, czyli od roku 1978 najpiękniejszy blok w stolicy. Jego fasada wzbudza ogromne wrażenie i zachwyt - nie ma się co dziwić, za projekt odpowiadali architekci, którzy zaprojektowali m.in. słynny blok na ul. Koziej 9 dla elity PRL-u. Dlaczego jednak budynek na ul. Karowej 18a zyskał miano rzeźby? Co jest w nim tak wyjątkowego i jak wygląda?

Karowa 18a w Warszawie. Ten budynek trzeba zobaczyć

Już od pierwszego wejrzenia z ust niemalże każdego podziwiającego padają słowa zachwytu. Blok na Karowej 18a nie jest zwykłym blokiem, to wyjątkowe dzieło sztuki, które harmonijnie łączy ze sobą nowoczesność oraz historię.

Budynek bowiem przed laty pełnił różne funkcje od wrotowiska po kino i teatr. W trakcie II Wojny Światowej został zniszczony i miejscem zajęto się dopiero w latach 70. XX wieku. Właśnie wtedy postanowiono zaprojektować budynek tak, by współgrał z innymi, lecz znaleziono również przestrzeń na nieco nowoczesności.

Futurystycznym akcentem było wówczas stworzenie m.in. parkingu samochodowego, lecz nie tylko tym wyróżniało się osiedle. Spoglądając na budynek od razu widać, iż cechą charakterystyczną są oczywiście nietypowe balkony.

Zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć poniżej, w której znajdziecie fotografie bloku-rzeźby.