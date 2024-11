Spis treści

W PRL-u odwiedzały go tłumy. Dziś niszczeje w oczach

Obiekty, które powstały w okresie PRL-u są dziś znakomitym świadectwem minionej epoki. Opuszczony ośrodek wypoczynkowy Lucień w Miałkówku to jedno z miejsc, które przed laty przyciągało tłumy odwiedzających, było renomą luksusu i bogactwa, natomiast dziś to wręcz przerażająca ruina.

Położony nad jeziorem Lucieńskim ośrodek był miejscem, do którego tłumnie przybywali pracownicy zakładów przemysłowych wraz z rodzinami. W latach swojej świetności obiekt tętnił życiem, a pokoje non stop był pełne gości. Kompleks składał się aż z czterech budynków, które jak na tamte czasy były dość nietypowe, bo okrągłe. Nic więc dziwnego, że dość szybko ośrodek zyskał miano perły architektury PRL-u. Inwestycja Zakładów Przemysłu Lnianego powstała w latach 70. XX wieku i działała do roku 2007.

Ośrodek Wypoczynkowy Lucień w Miałkówku przypomina miejsce jak z horroru!

Ostatecznie w 2007 roku ośrodek przestał przyjmować gości i tym samym zaczął popadać w ruinę. Po 17 latach kompleks nie przypomina już miejsca, w którym w przeszłości odpoczywano wśród natury.

Według wielu osób to dziś miejsce jak z horroru, do którego strach podejść - opuszczone okrągłe budynki przypominają niektórym nawet Czarnobyl. Wnętrza ośrodków na przestrzeni lat także zostały zniszczone, lecz w niektórych częściach nadal można natknąć się na stare meble, zastawę stołową czy stosy dokumentów. Na miejscu mimo wszystko panuje wyjątkowy klimat, o czym doskonale wiedzą miłośnicy urbexu.

Miłośnicy urbexu są stałymi bywalcami w Miałkówku

Perła architektury PRL-u jest chętnie odwiedzana przez miłośników urbexu, choć oficjalnie na teren kompleksu nie można wchodzić. Odwiedzający niemalże na każdym kroku mogą natknąć się na relikty przeszłości, które robią wrażenie. Ośrodek doczekał się nawet swojej wizytówki Google, gdzie można przeczytać kilka ciekawych opinii o tym miejscu.

Kiedyś musiało tu być pięknie [...] Ogromna szkoda, że nikt nie dał drugiego życia temu pięknemu obiektowi

Fantastyczny obiekt, który za czasów świetności był obiektem wręcz luksusowym. Dzisiaj zarośnięty, zdewastowany, niszczejący, a mimo to nadal zachwycający swym wyglądem. Na eksplorację warto zabrać dobre obuwie z twardą podeszwą [...] - czytamy w sekcji opinii Google.

Jeśli jesteście ciekawi, jak przedstawia się ośrodek na fotografiach, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć poniżej.