W inauguracyjnym spotkaniu wzięli udział dziennikarze z mediów informacyjnych, lifestylowych i biznesowych, zarówno tradycyjnych jak i cyfrowych. Dla większości był to pierwszy kontakt ze strzelectwem i pierwsza wizyta na strzelnicy sportowej.

Szkolenie teoretyczne i praktyczne

W trakcie szkolenia teoretycznego uczestnicy poznali kilkanaście różnych typów broni i amunicji oraz najpopularniejsze konkurencje strzeleckie. Licencjonowani instruktorzy omówili szczegółowo zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią, postawy strzeleckie, celowanie i oddawanie strzału. Po zakończeniu części teoretycznej nastąpiło szkolenie praktyczne, podczas którego uczestnicy sprawdzili się na osi strzeleckiej strzelając z różnych modeli broni palnej bocznego oraz centralnego zapłonu.

− Akcja ma głęboki sens − mówi Sebastian Gawłowski (ISB News) i jak dodaje: − W dalszym ciągu większość ludzi traktuje strzelectwo stereotypowo, jako zabawę dla elitarnej grupy, trzeba te stereotypy przełamywać. No i poza tym to świetna zabawa i odstresowanie.

Po zakończeniu szkolenia praktycznego rozegrano zawody − dziennikarze pod okiem instruktorów CWKS Legia Sekcja Strzelecka rywalizowali w konkurencjach pistolet i karabin bocznego i centralnego zapłonu. Mimo, że dla większości uczestników był to pierwszy kontakt z bronią palną rywalizacja toczyła się na wyjątkowo wysokim poziomie i towarzyszyły jej prawdziwie sportowe emocje.

Reakcje i wrażenia uczestników

− To był mój pierwszy raz na strzelnicy i już wiem, że nie ostatni − mówi Kamila Glińska, redaktor naczelna popularnego serwisu Plejada.pl.

− To doświadczenie nieporównywalne do niczego innego. Jestem pod wrażeniem wiedzy i umiejętności instruktorów, którzy w doskonały sposób kierują osobami próbującymi swoich sił. Dreszczyk emocji, ekscytacja i duża satysfakcja, zwłaszcza że zawody skończyłam na podium! − dodała.

CWKS Legia Warszawa. Promocja strzelectwa

Uczestnicy podkreślali wyjątkową atmosferę pozwalającą poczuć się komfortowo nawet początkującym strzelcom. A instruktorzy byli pod wrażeniem ich zaangażowania i determinacji, ale także osiągniętych wyników. Kilkoro dziennikarzy już podczas zawodów zadeklarowało chęć zapisania się do klubu i uzyskania uprawnień pozwalających na uprawianie strzelectwa sportowego w barwach sekcji strzeleckiej CWKS Legia Warszawa.

Ukoronowaniem zawodów była dekoracja zwycięzców. Pierwsze miejsce zdobył Sebastian Gawłowski (ISB News), drugie Sylwester Zieliński, a trzecie Kamila Glińska – obydwoje z portalu Onet.pl. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymali puchary, a wszyscy uczestnicy − pamiątkowe dyplomy.

Organizator zawodów, CWKS Legia Warszawa Sekcja Strzelecka, to jeden z najbardziej znanych strzeleckich klubów sportowych w Polsce. Reprezentanci klubu regularnie zdobywają medale na zawodach rangi mistrzowskiej na całym świecie, co roku też liczna grupa zawodników Legii jest powoływana w skład kadry narodowej.

− Ale CWKS Legia Warszawa Sekcja Strzelecka to nie tylko sport wyczynowy i konkurencje olimpijskie − mówi prezes klubu Robert Matracki. − To także liczne inicjatywy edukacyjne i popularyzatorskie. Naszym celem jest promocja strzelectwa, sportu, który kształtuje charakter i daje olbrzymią satysfakcję. Sportu, który może uprawiać każdy − dodał.

O tym, że strzelectwo jest sportem dla każdego przekonają się już wkrótce przedstawiciele innych grup zawodowych w kolejnej edycji ,,Spotkań z bronią’’ organizowanych przez Sekcję Strzelecką CWKS Legia Warszawa.