i Autor: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie Dziki atak w warszawskim tramwaju. Poszło o dostęp do kasownika. Uderzył 20-latka "z główki", a sam pojechał na szycie

SZYBKO TEGO POŻAŁOWAŁ

Dziki atak w warszawskim tramwaju. Poszło o dostęp do kasownika. Uderzył 20-latka "z główki", a sam pojechał na szycie

W warszawskim tramwaju doszło do dzikiego ataku na 20-latka. Zdarzenie miało miejsce na skrzyżowaniu Grójeckiej z Wawelską. 50-letni napastnik wkurzył się o blokowanie dostępu do kasownika i uderzył "z główki" drugiego pasażera. Prędko jednak tego pożałował, bo sam doznał poważnej rany głowy i wezwani na miejsce ratownicy zdecydowali o "wycieczce" do szpitala.