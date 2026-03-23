Ekstremalnie rzadkie imiona męskie w Polsce. Pomysły tak oryginalne, że twój syn nie spotka imiennika

Mało znane imiona męskie w Polsce. Te pomysły zaskakują

W Polsce nie brakuje nietypowych imion, ale niektóre z nich to prawdziwe unikaty. Mówimy o oficjalnym zestawieniu z rejestru PESEL, obejmującym listę imion męskich według pola „imię pierwsze”, ze stanem na 20 stycznia 2026 roku. To właśnie tam można znaleźć perełki, które dla wielu brzmią wręcz niewiarygodnie.

Wśród najrzadszych imion pojawiają się takie, które mają silne historyczne korzenie. Justynian, Aureli czy Flawiusz przywołują skojarzenia z dawnymi epokami i elitami. Dziś należą do absolutnej niszy.

Morfeusz i Jarowit

Nie brakuje także imion inspirowanych mitologią i literaturą. Trudno uwierzyć, że Morfeusz czy Prometeusz funkcjonują w oficjalnych dokumentach. Podobnie Merlin, który kojarzy się raczej z baśniowym światem niż codziennością.

Sporą część stanowią dawne imiona słowiańskie, które niemal całkowicie wyszły z użycia. Warcisław, Gniewosław czy Jarowit to przykłady imion, które dziś spotyka się niezwykle rzadko.

Dżordan, Malkolm czy Rodżer

Zaskakują również imiona o obcym brzmieniu lub nietypowej formie zapisu. Dżordan, Malkolm czy Rodżer to warianty, które pojawiają się w rejestrze, choć w polskiej rzeczywistości należą do wyjątków.

Są też takie, które mogą budzić zdziwienie lub kontrowersje. Delfin, Topik czy nawet Lenin to imiona, które trudno uznać za typowe - a jednak zostały oficjalnie nadane.

Wszystkie te przykłady pochodzą z rzeczywistych danych administracyjnych, a nie z fikcji czy internetowych zestawień. Chcesz zobaczyć pełną listę najbardziej ekstremalnych imion w Polsce? Zajrzyj do naszej galerii. Trudno uwierzyć, ze niektóre z nich naprawdę istnieją.

