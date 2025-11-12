Emeryt mógł odurzyć nawet 200 tys. osób. Służby zatrzymały miejscowego dilera

Piotr Lis
2025-11-12 13:24

Do spektakularnego zatrzymania doszło w gminie Strzegowo. Funkcjonariusze CBŚP i policji weszli na posesję 67-latka. Znaleźli tam narkotyki o czarnorynkowej wartości blisko miliona złotych. Zabezpieczona ilość substancji mogłaby posłużyć do odurzenia nawet 200 tysięcy osób. Mężczyzna usłyszał już zarzuty i trafił do aresztu.

Autor: Prokuratura Okręgowa w Płocku/ Materiały prasowe

Uderzenie na niespotykaną skalę. Kulisy akcji w Strzegowie

Działania operacyjne prowadzone wspólnie przez funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Mławie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu oraz Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Policji przyniosły imponujący rezultat. Na podstawie zebranych informacji wytypowano 67-letniego mieszkańca gminy Strzegowo jako osobę mogącą być w posiadaniu znacznych ilości niedozwolonych substancji.

Decyzja o przeprowadzeniu akcji zapadła 4 listopada 2025 roku. Tego dnia funkcjonariusze podjęli szeroko zakrojone czynności procesowe, których celem było zatrzymanie mężczyzny oraz dokładne przeszukanie należących do niego nieruchomości. Sprawdzono kilka pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych, a także pojazd, którym poruszał się emeryt. Skrupulatność policjantów opłaciła się. To, co znaleziono na miejscu, przerosło ich wstępne ustalenia.

Co znaleziono na posesji 67-latka?

Podczas przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli potężny arsenał substancji psychoaktywnych. Na posesji mężczyzny znaleziono:

  • środki odurzające i substancje psychotropowe (blisko 19 kg), w tym marihuanę, kokainę, amfetaminę i mefedron,
  • przedmioty służące do porcjowania, przechowywania i dystrybucji narkotyków,
  • przedmiot przypominający broń palną, który został zabezpieczony do dalszych badań balistycznych,
  • gotówkę w kwocie około 56 tysięcy złotych, prawdopodobnie pochodzącą z nielegalnego procederu,
  • oraz około 9 600 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy, których szacunkowa wartość rynkowa wynosi około 8 tysięcy złotych.

Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków została oszacowana na kwotę około 1 miliona złotych.

Narkotyki dla 200 tysięcy osób. Kim jest zatrzymany?

Zatrzymany 67-latek okazał się osobą doskonale znaną organom ścigania. To recydywista, który w ciągu ostatnich 5 lat odbył karę co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za podobne przestępstwo.

Prokurator nadzorujący śledztwo nie miał wątpliwości, że zabezpieczone substancje były przygotowane do dalszego obrotu. Ilość i różnorodność narkotyków, a także znaleziony sprzęt do ich porcjowania, jednoznacznie wskazują na udział w handlu, a nie jedynie posiadanie.

Jak wyliczono, zabezpieczona ilość substancji psychoaktywnych, po ich podzieleniu na dawki konsumenckie, mogłaby posłużyć do odurzenia nawet 200 tys. osób.

Jakie zarzuty usłyszał podejrzany i co mu grozi?

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego prokurator przedstawił 67-latkowi szereg poważnych zarzutów. Obejmują one: udział w obrocie znaczną ilością substancji psychoaktywnych oraz przestępstwa karno-skarbowe związane z posiadaniem dużej ilości papierosów bez polskich znaków akcyzy.

Ze względu na wagę zarzutów, realną groźbę wysokiej kary oraz obawę matactwa, prokurator złożył wniosek o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego. Sąd przychylił się do tego wniosku i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwa, zwłaszcza w warunkach recydywy, mężczyźnie grozi kara nawet do 18 lat pozbawienia wolności.

Świętokrzyskie. Policja rozbiła fabrykę narkotyków pod Sandomierzem
