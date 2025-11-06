Spektakularna akcja na Pradze Północ i Żoliborzu. Cios w narkotykowy biznes. Zobacz, co znaleziono w kryjówkach!

Cios w biznes narkotykowy

W ubiegłym tygodniu, w rejonie ulic Brzeskiej, Ząbkowskiej, Małej i Inżynierskiej, policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową KSP i kryminalni z Żoliborza przeprowadzili zakrojone na szeroką skalę działania. Akcja miała na celu zneutralizowanie osób zaangażowanych w obrót znacznymi ilościami środków odurzających. Funkcjonariusze weszli do kilku mieszkań zlokalizowanych zarówno na Pradze Północ, jak i na Żoliborzu.

Aresztowania na Pradze Północ i Żoliborzu. Kto trafił za kraty?

Podczas operacji, w ręce policji wpadły dwie kobiety w wieku 24 i 48 lat oraz sześciu mężczyzn w wieku od 23 do 48 lat. Według ustaleń prokuratury, zatrzymani działali w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się handlem narkotykami. To właśnie oni, jak wynika z zebranych dowodów, tworzyli sieć dystrybucji nielegalnych substancji w stolicy. Policjanci, w trakcie przeszukań mieszkań na Pradze Północ oraz lokalu na Żoliborzu, który pełnił funkcję magazynu, zabezpieczyli znaczne ilości różnego rodzaju środków odurzających i substancji psychotropowych. Wśród znalezionych narkotyków znalazły się heroinę, marihuanę, kokainę i metadon. Magazyn na Żoliborzu służył do porcjowania narkotyków, które następnie transportowano na Pragę Północ w celu dalszej dystrybucji.

Oprócz narkotyków, funkcjonariusze zabezpieczyli również sprzęt wykorzystywany do ich porcjowania, w tym wagi elektroniczne i zgrzewarki. W lokalach znaleziono także telefony komórkowe oraz zapiski, które jednoznacznie świadczyły o prowadzeniu nielegalnego handlu. Na poczet przyszłych kar policjanci zabezpieczyli również gotówkę.

Co im grozi? Areszty i dozory

Zatrzymanym w Prokuraturze Okręgowej Warszawa Praga postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających, z czego uczynili sobie stałe źródło dochodu. Za tego typu przestępstwo grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu, pięć z zatrzymanych osób – 24-letnia kobieta i czterech mężczyzn – trafiło do aresztu tymczasowego na okres trzech miesięcy. Wobec pozostałej trójki zastosowano policyjny dozór.