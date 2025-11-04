Narkotykowy gang rozbity! W mieszkaniach i piwnicach ukrywali kilogramy narkotyków i broń

Bemowscy policjanci przeprowadzili serię akcji, które doprowadziły do zatrzymania sześciu osób zamieszanych w handel narkotykami. W ich mieszkaniach i piwnicach odkryto ponad 4,5 kg narkotyków, a także nielegalną broń i amunicję. Podejrzani, decyzją sądu, trafili do aresztu.

  • Policjanci z Bemowa zatrzymali sześć osób w związku z posiadaniem znacznych ilości narkotyków.
  • W mieszkaniach i piwnicach podejrzanych znaleziono ponad 4,5 kg różnych substancji odurzających, a także skradzioną broń i amunicję.
  • Zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia, a sąd podjął decyzję o ich tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

Warszawa. Akcja policji na Bemowie – narkotyki w mieszkaniach i piwnicach

Policjanci z Bemowa przeprowadzili skoordynowane działania w czterech różnych lokalizacjach na terenie dzielnicy. Jak informuje policja, celem było zatrzymanie osób związanych z nielegalnym obrotem narkotykami. Efekty akcji przeszły najśmielsze oczekiwania.

„Akcja policjantów w czterech miejscach dzielnicy zakończyła się znalezieniem ponad 4,5 kg różnego rodzaju narkotyków (m.in. marihuany, amfetaminy, mefedronu i metamfetaminy), a także kilkudziesięciu zabronionych tabletek oraz wag elektronicznych do porcjowania narkotyków” – relacjonuje nadkom. Marta Sulowska z bemowskiej policji.

Oprócz narkotyków, funkcjonariusze odkryli również kradzioną broń i amunicję, co dodatkowo obciąża zatrzymanych.

Warszawska policja walczy z narkotykowym biznesem na owianej złą sławą ulicy Brzeskiej

Zatrzymani i zarzuty 

W wyniku akcji zatrzymano sześć osób: trzy kobiety w wieku 28, 32 i 35 lat oraz trzech mężczyzn w wieku 27, 30 i 33 lat. Po zebraniu materiału dowodowego, zatrzymani usłyszeli zarzuty.

„Zabezpieczone substancje oraz broń zostały przebadane przez biegłych z Laboratorium Kryminalistycznego” - dodaje nadkom. Sulowska.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące posiadania znacznych ilości substancji psychotropowych i środków odurzających. Jedna z podejrzanych odpowie dodatkowo za posiadanie broni i amunicji bez wymaganego zezwolenia. Na wniosek prokuratora, sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu całej szóstki na okres trzech miesięcy.

Co im grozi?

Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Sprawa jest w toku.

