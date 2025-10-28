25 milionów złotych w podrobionych kosmetykach. Turecki gang fałszerzy rozbity!

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-10-28 8:48

Warszawscy policjanci przeprowadzili spektakularną akcję, która zakończyła się rozbiciem „tureckiego gangu” fałszerzy. Zatrzymano trzech obywateli Turcji, którzy zajmowali się wprowadzaniem do obrotu podrabianych kosmetyków luksusowych marek. Wartość czarnorynkowa zabezpieczonego towaru szacowana jest na oszałamiającą kwotę 25 milionów złotych.

Policja rozbiła „turecki gang” fałszerzy

Funkcjonariusze stołecznego Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą, prowadząc intensywne działania operacyjne, zlokalizowali magazyny, w których przechowywano i przygotowywano do dystrybucji podrobione kosmetyki znanych światowych marek. Jak ustalili śledczy, miejsca te znajdowały się w jednej z miejscowości na terenie powiatu pruszkowskiego, stanowiąc centralny punkt nielegalnej siatki dystrybucji.

10 tys. sztuk perfum

Pierwsze uderzenie nastąpiło podczas obserwacji jednej z posesji. Policjanci zauważyli tam dwóch mężczyzn, obywateli Turcji w wieku 26 i 62 lat. Początkowo, podczas legitymowania, zaprzeczali oni posiadaniu jakichkolwiek nielegalnych przedmiotów. Jednakże, po wejściu do magazynu, rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Wewnątrz funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 10 tysięcy sztuk perfum z nielegalnie naniesionymi zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wartość strat, oszacowana przez pokrzywdzone firmy, wyniosła w tym przypadku około 5 milionów złotych.

Morderca wpadł po latach przez flakonik perfum. Grób pani Stanisławy

Kolejne zatrzymania i straty na 25 mln. Jak działali fałszerze?

Działania policji nie zakończyły się na pierwszym sukcesie. Już kolejnego dnia, w tej samej miejscowości, zatrzymano kolejną osobę zamieszaną w proceder – 42-letniego obywatela Turcji. Podczas przeszukania innej posesji, policjanci natrafili na kolejny magazyn, w którym znaleziono i zabezpieczono prawie 16 tysięcy sztuk kosmetyków. Wśród nich znajdowały się pudry, kremy, pomadki, podkłady i zestawy kosmetyków, wszystkie opatrzone podrobionymi znakami towarowymi luksusowych marek. Straty wynikające z tego odkrycia zostały wycenione przez poszkodowane firmy na astronomiczną kwotę 20 milionów złotych.

"Zatrzymanym obywatelom Turcji zostały przedstawione zarzuty wprowadzania do obrotu towarów z zastrzeżonymi znakami towarowymi, tj. z art. 305 Ustawy prawo własności przemysłowej. Grozi za to kara do 5 lat pozbawienia wolności" - przekazała Edyta Adamus.

Dodatkowo, na poczet przyszłych kar, policjanci zabezpieczyli gotówkę w kwocie prawie 8 tysięcy złotych. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie, która będzie dążyć do pełnego wyjaśnienia okoliczności działania „tureckiego gangu”.

Turecki gang fałszerzy rozbity. 25 milionów złotych w podrobionych kosmetykach
9 zdjęć
GANG
WARSZAWA
PODRÓBKI