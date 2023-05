Emerytka na zakupach. Przy czereśniach złapała się za głowę, przy fasolce prawie dostała zawału

Zaatakował go widelcem, dostał siekierą po głowie. Krwawa bójka pod warszawskim ZOO

Drożyzna dobija największe targowiska. Niskie emerytury i gigantyczna inflacja wprawiają w osłupienie seniorów!

Za kilogram czereśni trzeba zapłacić nawet 45 złotych, borówki – 40, fasolki – również 40, bobu – 20. „Wszystko podrożało” – to zdanie, które jak mantrę powtarzają warszawiacy. Pomimo tego, że w miejskie bazary tchnięto drugie życie i kolejki z dnia na dzień wydłużają się, to wszechobecna drożyzna uderza nawet na tych największych i najpopularniejszych miejskich targowiskach. Jedyną nadzieją jest to, że wszystko zacznie tanieć w środku sezonu, chociaż przy tak galopującej inflacji nic nie jest pewne. Seniorzy boją się, jak ceny będzie kształtowały się za kilka miesięcy.

– Nie wiem, co będzie za chwilę. Szczęka opada. Niektóre towary podrożały nawet o 100 procent. Wielu rzeczy trzeba się wyrzekać i nie na wszystko można sobie pozwolić – mówi nam Irena Wrocka (69 l.), z którą rozmawiali reporterzy „Super Expressu”.

Ogromna drożyzna na bazarach! Ile kosztują podstawowe towary? Ceny szokują!

Żeby przekonać się na własne oczy z czym muszą mierzyć się emeryci, odwiedziliśmy największy i zarazem legendarny bazar w samym centrum stolicy. Hala Mirowska każdego dnia przyciąga tysiące kupujących, którzy mogą wybierać w tysiącach produktów. – Jestem tutaj przynajmniej kilka razy w tygodniu. To najtańsze miejsce. Ale pomimo tego, ceny powalają. Jak można kupować kalafiora za 10 złotych czy kilogram ziemniaków za 8 złotych? To zabójcze kwoty! Dzisiaj, o wiele więcej czasu poświęcam na zakupy, szukam straganów, gdzie jest troszkę taniej – dodaje załamana Daniela Derewnicka (69 l.).

Wydajemy coraz więcej, w koszykach mamy coraz mniej. Kiedy skończy się drożyzna? Podobno widać już światełko w tunelu. To jednak nie oznacza, że ceny będą spadać. Będą dalej rosły, ale wolniej. – Zdecydowanie musimy ograniczać wszystkie zakupy. Pieniądze wypływają z portfeli z gigantyczną prędkością. Nawet nie widać, gdzie je zostawiamy. Od kilku lat jestem na emeryturze i dla mnie jest to tragiczna sytuacja. Dzisiaj trzeba albo dorabiać, albo ograniczać – podsumowuje Alicja Twardowska (70 l.).

– Wszystko podrożało i tyle w temacie. Wzrosty odczuwam, i to bardzo. Wielu rzeczy nie mogę już kupić, a na zakupy chodzę rzadziej niż dwa lata temu. Trzeba się liczyć z każdym groszem – dodaje Elżbieta Zakrzewska (80 l.).

Gigantyczne ceny, drożyzna na targowiskach w Warszawie. Ludziom brakuje pieniędzy na warzywa i owoce! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.