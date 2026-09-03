Ewakuowano mieszkańców Starego Miasta. Działali pirotechnicy

Alarm bombowy na Starym Mieście

Stołeczne służby informację o zagrożeniu bombowym otrzymały przed godz. 9 rano. W wiadomości e-mail anonimowy informator ostrzegał, przed możliwością podłożenia ładunku wybuchowego pod kamienicą przy ul. Freta 12. Ostrzeżenie otrzymała jedna z działających tam placówek.

Na miejsce bardzo szybko wysłano nie tylko policyjne patrole, ale i specjalistów z grupy minersko-pirotechnicznej. Podjęto również decyzję o ewakuacji 12 osób, przebywających wewnątrz budynku. Zamknięto również pobliską drogę.

- Ekipa pirotechników sprawdzała pomieszczenia budynku oraz jego najbliższej okolicy. Nie potwierdzono, jakoby występowało niebezpieczeństwa. Akcja została już zakończona. Nikomu nic się nie stało - informuje w rozmowie z „Super Expressem” asp. Jakub Pacyniak, oficer prasowy KRP I.

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Informacja okazała się fałszywa

Blokada została już zdjęta, a ruch pieszo-samochodowy wrócił do normalności w tej części Starego Miasta. W nieoficjalnych rozmowach policjanci zauważają, że jest to kolejne tego typu zgłoszenie, które otrzymały mazowieckie służby dzisiaj otrzymały.

Wcześniej informowaliśmy o wielkiej ewakuacji prawie setki osób z Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim. Tam również wysłano maila z informacją o podłożonej bombie. Mundurowi nie wykluczają, że oba zdarzenia są ze sobą powiązane.

Niewykluczone, że służby będą również badały, czy wiadomości wysłano z tego samego adresu albo przy użyciu tej samej infrastruktury informatycznej. Istotne mogą być godziny dostarczenia e-maili, ich treść oraz metadane techniczne.

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Każde takie zgłoszenie musi zostać sprawdzone

Nawet jeżeli wiadomość od początku może budzić podejrzenie fałszywego alarmu, służby nie mogą jej zignorować. Informacja o możliwym ładunku wybuchowym każdorazowo wymaga oceny zagrożenia, zabezpieczenia terenu i sprawdzenia wskazanego obiektu.

Dopiero po zakończeniu rozpoznania pirotechnicznego funkcjonariusze mogą oficjalnie wykluczyć niebezpieczeństwo. Wówczas ewakuowane osoby otrzymują zgodę na powrót do budynku, a blokada ulicy zostaje zniesiona.