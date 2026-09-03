Ogromny arsenał pod Płońskiem. Rolnik znalazł 700 niewybuchów

Szokujące odkrycie rolnika pod Płońskiem

Do niecodziennego odkrycia doszło we wtorek, 1 września, na jednym z pól w gminie Płońsk. Kilka minut po godz. 8 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Płońsku otrzymał zgłoszenie od mężczyzny pracującego w polu.

Rolnik zauważył w ziemi przedmioty przypominające amunicję i niewybuchy. Nie próbował ich samodzielnie wydobywać ani przenosić. O znalezisku powiadomił służby.

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Wojenne pozostałości leżały 20 metrów od zabudowań

Na pole skierowano patrol wraz ze specjalistami w rozpoznaniu minersko-pirotechnicznym. Kiedy mundurowi przybyli pod wskazany adres, szybko doszli do wniosku, że konieczna jest interwencja wojskowych saperów.

Sytuacja była szczególnie niebezpieczna ze względu na lokalizację niewybuchów. Amunicja znajdowała się w odległości około 20 m od zabudowań gospodarczych. Przez dziesięciolecia mieszkańcy nie wiedzieli, co ukrywa ziemia tuż obok budynków.

Do czasu przyjazdu saperów teren zabezpieczali płońscy policjanci. Funkcjonariusze pilnowali, aby do niebezpiecznej strefy nie zbliżały się osoby postronne.

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Saperzy wydobyli 710 niebezpiecznych niewybuchów

Na miejsce przyjechał patrol saperski z jednostki wojskowej w Kazuniu. Dopiero podczas dokładnego przeszukiwania terenu ujawniła się pełna skala znaleziska. Saperzy zabezpieczyli:

271 sztuk amunicji strzeleckiej,

109 granatów ręcznych,

174 pociski do granatników,

56 zapalników,

100 innych niebezpiecznych przedmiotów.

Łącznie daje to dokładnie 710 sztuk amunicji i pocisków. Wszystkie zostały przejęte i zabezpieczone przez wojskowych specjalistów. Następnie przewieziono je na poligon, gdzie zostały bezpiecznie zdetonowane.