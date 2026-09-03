Tajemnicze zwłoki seniorki w jeziorze. Są pierwsze ustalenia

Dramat rozegrał się w niedzielę, 30 sierpnia. Po godz. 11 wędkarz przebywający nad jeziorem w Gostyninie zauważył w wodzie ciało. Natychmiast zaalarmował służby. Okazało się, że zmarłą jest 69-letnia mieszkanka powiatu gostynińskiego. Nie było jednak wiadomo, w jaki sposób kobieta znalazła się w jeziorze ani co doprowadziło do jej śmierci.

Sprawą zajęła się prokuratura. Śledczy zarządzili sekcję zwłok, która przyniosła pierwsze odpowiedzi.

– Zgodnie z ustaleniami nie ma śladów udziału osób trzecich. Jednak postępowanie jest w toku – przekazał nam Bartosz Maliszewski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku.

Śledczy badają więc inne możliwe scenariusze tragedii. Nieoficjalnie udało nam się ustalić, że 69-latka próbowała w przeszłości odebrać sobie życie. Niewykluczone, że tym razem podobna próba mogła zakończyć się tragicznie.

To na razie tylko jeden z możliwych scenariuszy. Postępowanie wciąż trwa, a śledczy badają dokładne okoliczności śmierci seniorki i ustalają, co wydarzyło się nad jeziorem Kocioł.

Jeżeli przeżywasz kryzys psychiczny lub masz myśli o odebraniu sobie życia, nie zostawaj z tym sam. Dorośli mogą uzyskać bezpłatną pomoc pod numerem 116 123 lub w Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Dzieci i młodzież mogą dzwonić pod numer 116 111. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia należy zadzwonić pod 112 lub 999.