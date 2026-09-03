Pogoda dla Warszawy: 4-6 września

Pogoda w Warszawie w najbliższy weekend pokaże dwa oblicza. Mieszkańcy stolicy powinni przygotować się na deszczowy początek, po którym nastąpi wyraźna poprawa aury. Kluczowa okaże się niedziela, która przyniesie najwięcej przejaśnień i szansę na aktywności na świeżym powietrzu. Niestety, wraz z poprawą pogody będzie się robić coraz chłodniej.

Deszczowy i najcieplejszy piątek

Weekend rozpocznie się w Warszawie od deszczowej pogody. Już w piątek, 4 września, prognozowane są słabe opady deszczu, które mogą być momentami bardziej intensywne. Mimo to będzie to najcieplejszy dzień weekendu, z temperaturą maksymalną sięgającą około 22 stopni Celsjusza. Nocą termometry również nie wskażą niskich wartości, zatrzymując się na poziomie około 15 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, jego prędkość wyniesie około 5 m/s.

Sobota z ochłodzeniem i mniejszym deszczem

W sobotę, 5 września, w stolicy nadal możliwe są słabe opady deszczu, choć będą one znacznie mniej dokuczliwe niż w piątek. Tego dnia odczujemy również wyraźne ochłodzenie – temperatura maksymalna spadnie do około 19 stopni. Najniższa prognozowana wartość w ciągu doby to około 14°C. Wiatr może być nieco bardziej odczuwalny, a jego średnia prędkość wzrośnie do około 6 m/s, co dodatkowo obniży temperaturę odczuwalną.

Spokojna i chłodna niedziela

Niedziela, 6 września, przyniesie wyraźną zmianę i poprawę pogody. Opady deszczu praktycznie ustaną, a na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie, dając szansę na więcej przejaśnień. Będzie to jednak najchłodniejszy dzień weekendu. Słupki rtęci pokażą maksymalnie 18 stopni Celsjusza, a w nocy temperatura może spaść do około 13 stopni. Wiatr nieco osłabnie w porównaniu do soboty, osiągając prędkość około 5 m/s.

Jak spędzić weekend w Warszawie?

Zmienna aura może wpłynąć na weekendowe plany. Deszczowy piątek i sobota to dobry moment na nadrobienie zaległości kulturalnych, wizytę w kinie czy muzeum. Kiedy pogoda nie sprzyja spacerom, warto wybrać się do jednej z licznych restauracji lub kawiarni. Z kolei niedziela, mimo niższej temperatury, ale z niewielką szansą na deszcz, będzie znacznie lepszym dniem na aktywności na świeżym powietrzu. To dobra okazja na dłuższy spacer po parku czy wycieczkę rowerową po miejskich ścieżkach.

Dane pogodowe: OpenWeather