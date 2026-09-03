Akcja służb w Nowym Dworze Mazowieckim. Ewakuowano prawie 100 osób

Maciej Gos
Maciej Gos
2026-09-03 11:56

Groźne chwile w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim. Do urzędu wpłynął mail z informacją o podłożonej bombie. Sekretarz miasta natychmiast podjął decyzję o ewakuacji całego budynku. Na tę chwilę (godz. 11.35) urząd opuściło około 90 pracowników. To nie pierwsza taka ewakuacja w ostatnim czasie.

Alarm bombowy
Autor: Robson90/ Shutterstock

Wszystko zaczęło się w czwartek, 3 września, przed południem. Na skrzynkę urzędu przy ul. Zakroczymskiej trafiła wiadomość z informacją, że w budynku może znajdować się bomba. Nie było czasu na zastanawianie się. Zapadła decyzja o natychmiastowym wyprowadzeniu pracowników na zewnątrz.

Na miejscu działa policja.

– Policja zabezpiecza ewakuację. Najważniejsze jest bezpieczeństwo ludzi. Następnie do budynku wkroczą pirotechnicy i sprawdzą informację zawartą w mailu – mówi asp. szt. Katarzyna Trąbińska z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.

Teraz wszystko zależy od pirotechników. To oni muszą dokładnie przeszukać budynek i sprawdzić, czy groźba była prawdziwa.

Jeżeli bomba nie zostanie odnaleziona, policjanci zaczną szukać osoby odpowiedzialnej za wywołanie paniki i wysłanie groźnej wiadomości.

Niestety może to okazać się trudne. W ostatnim czasie podobne powiadomienia co jakiś czas pojawiają się w różnych częściach Polski. Groźby trafiają do szkół, urzędów, szpitali, a nawet przedszkoli. Ich autorzy często korzystają z zagranicznych bramek internetowych. To bardzo utrudnia dotarcie do osób odpowiedzialnych za sianie paniki.

To już drugi alarm w urzędzie

W samym Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim to już druga taka groźba w ciągu nieco ponad dwóch miesięcy.

Poprzednim razem alarm ogłoszono 26 czerwca. Wtedy również do magistratu wpłynęła wiadomość o rzekomo podłożonej bombie. Z budynku ewakuowano ponad 100 osób, a na miejsce przyjechały służby. Urząd został dokładnie sprawdzony.

Teraz sytuacja się powtórzyła. Do czasu zakończenia działań pirotechników nikt nie może jednak zakładać, że to tylko fałszywy alarm.

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