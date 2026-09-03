31. Bieg po Nowe Życie. Piękne świadectwo mocy transplantacji już w sobotę!

31. Bieg po Nowe Życie

Bieg po Nowe Życie jest przede wszystkim spotkaniem ludzi, których łączy przekonanie, że warto mówić o transplantacji. - Mówimy głośno i bez dystansu, że za słowem „przeszczepienie” stoją konkretne osoby, ich rodziny, emocje i historie. Dla nas każdy Bieg to moment, by przypomnieć, że decyzja o byciu dawcą może oznaczać dla kogoś początek zupełnie nowego życia - mówi Arkadiusz Pilarz, dyrektor Biegu po Nowe Życie.

Symboliczny kilometr w sztafetowym marszu nordic walking pokona niezwykle różnorodna grupa uczestników. Wśród nich znajdą się: biorcy i dawcy przeszczepów, znane postaci ze świata kultury, sportu i mediów, lekarze, koordynatorzy transplantacyjni, młodzież z warszawskich szkół ponadpodstawowych oraz przyjaciele i sympatycy Biegu.

- Ten kilometr ma znaczenie znacznie większe niż jego długość. Każdy krok jest komunikatem: po przeszczepieniu można realizować plany, pracować, podróżować, uprawiać sport i po prostu cieszyć się codziennością. Chcemy, żeby uczestnicy i kibice zobaczyli to na własne oczy i zabrali tę wiadomość ze sobą dalej - dodaje Arkadiusz Pilarz.

Kto pobiegnie?

Na starcie wyjątkowego Biegu w Warszawie staną między innymi Olga Kalicka, Jerzy Mielewski, Aleksandra Popławska, Marek Kalita, Katarzyna Pakosińska, Rafał Mroczek, Ewa Kasprzyk, Zbigniew Bródka, Olga Łasak, Krystian Pesta, Edyta Herbuś, Piotr Gruszka, Aleksandra Radwan, Mateusz Dymidziuk, Małgorzata Potocka oraz Kasandra Zawal – Miss Polski 2024.

Dla Krystiana Pesty każdy kolejny Bieg, w którym uczestniczy jest zaskoczeniem. - Zaskakuje mnie to jaką Bieg ma energię, jak dużo ludzi niesie ze sobą. Im dłużej jestem w biegowym świecie, który bardzo wspieram to z roku na rok, z edycji na edycji widzę jak wzrasta świadomość - tłumaczy aktor, który w wydarzeniu weźmie udział już po raz piąty.

To nie tylko wydarzenie sportowe

Wydarzenie to tradycyjnie stanowi również platformę do spotkań z wybitnymi autorytetami polskiej transplantologii i medycyny. Swój udział potwierdzili między innymi: prof. Maciej Kosieradzki, prof. Zbigniew Włodarczyk, prof. Jarosław Czerwiński, prof. Leszek Domański, prof. Roman Danielewicz, prof. Rafał Krenke, prof. Sławomir Nazarewski, prof. Jerzy Sieńko, prof. Piotr Kaliciński, prof. Małgorzata Sobieszczańska-Małek, prof. Michał Zakliczyński, prof. Dorota Kamińska, prof. Krzysztof Mucha, prof. Karol Wierzbicki, prof. Marek Jemielity oraz prof. Marta Wawrzynowicz-Syczewska.

Bieg po Nowe Życie to nie tylko inicjatywa sportowa, lecz przede wszystkim ważna kampania społeczna. Jej celem jest przypominanie o fundamentalnej wartości dawstwa narządów i ukazywanie, że transplantacja oferuje realną nadzieję na nowe życie. 5 września w Wilanowie ponownie zgromadzą się świadkowie tej idei - osoby po przeszczepieniach i dawcy, ci, którzy na co dzień ją realizują (lekarze, koordynatorzy), oraz wszyscy, którzy pragną ją wspierać.

- Warto przekonywać do donacji, bo transplantacja bardzo często jest dla chorego jedyną szansą na życie i powrót do normalnego funkcjonowania. Jako lekarz zajmujący się transplantacją serca wiem, jak ogromne znaczenie ma każdy dawca i jak wiele może zmienić decyzja jednej osoby. Dlatego tak ważne są rozmowy o dawstwie - spokojne, oparte na wiedzy i świadomości, a nie na obawach czy mitach. Warto rozmawiać z bliskimi, warto mówić o swojej decyzji i warto pokazywać, że donacja jest pięknym gestem solidarności z drugim człowiekiem - mówi prof. Michał Zakliczyński, który regularnie uczestniczy w Biegu po Nowe Życie.

Po raz pierwszy w wydarzeniu weźmie udział Marcin Hapeta, który żyje z nową nerką. - Przeszczepienie miałem w Gdańsku, dzisiaj blisko dwa lata po zabiegu moje życie wróciło do normy, nowych aktywności i wyzwań, wędrówek z rodziną w górach, studiów psychologicznych - mówi Marcin. - Mam nadzieję że jeszcze będę wsparciem dla kogoś, tak jak ktoś był nim dla mnie - dodaje.

- Bieg po Nowe Życie to coś więcej niż wydarzenie sportowe. To ważny głos w dyskusji o zdrowiu, solidarności i dawaniu szansy na nowe życie. Jako Partner Generalny chcemy wspierać inicjatywy, które inspirują do działania i pokazują realną wartość transplantologii. W PZU Zdrowie wierzymy, że troska o zdrowie zaczyna się od edukacji i społecznego zaangażowania, dlatego konsekwentnie angażujemy się w inicjatywy, które pomagają budować bardziej świadome i prozdrowotne społeczeństwo - mówi Grzegorz Krycki, Prezes Zarządu PZU Zdrowie.

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31. Bieg po Nowe Życie. Program wydarzenia.