Pijane dzieci świętowały początek roku szkolnego. Na miejsce przyjechali rodzice

Maciej Gos
Maciej Gos
2026-09-03 13:23

1 września policjanci szczególnie dbali o porządek w okolicach szkół w całym kraju. Wszystko po to, by powrót do nauki był dla uczniów spokojny i bezpieczny. Para nastolatków z Otwocka miała jednak zupełnie inne plany niż edukacja. 15-latka i jej 16-letni kolega postanowili rozpocząć rok szkolny od alkoholu.

Pijane dzieci w Otwocku
Autor: Yta23/ Shutterstock

15-latka miała 1,2 promila

Na młodych ludzi natknęli się otwoccy policjanci.

– Podczas patrolu dzielnicowi zauważyli parę młodych ludzi wyrzucających puste butelki po alkoholu. Mundurowi podjęli interwencję – relacjonuje podkom. Patryk Domarecki z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

Funkcjonariusze szybko zorientowali się, że mają do czynienia z dziećmi pod wpływem alkoholu. Od obojga wyczuwalna była jego woń. Wynik badania mógł zaskoczyć. Zaledwie 15-letnia dziewczyna miała aż 1,2 promila alkoholu w organizmie. Jej rok starszy kolega również był pijany, alkomat wskazał u niego 0,6 promila.

Zamiast dalszego świętowania początku roku szkolnego nastolatkowie pojechali więc do Komendy Powiatowej Policji w Otwocku. Na miejsce wezwano ich rodziców i to pod ich opiekę przekazano oboje nastolatków.

Sprawa w sądzie

Na tym sprawa się jednak nie kończy. Policjanci z Ogniwa ds. Nieletnich i Patologii przygotowali materiały, które zostaną przekazane do sądu rodzinnego. To sąd zdecyduje, jakie będą konsekwencje zachowania nastolatków.

Po interwencji policjanci zwrócili się również bezpośrednio do rodziców i opiekunów. Początek roku szkolnego to czas ponownych spotkań młodzieży po wakacjach, a te, jak pokazuje historia z Otwocka, nie zawsze kończą się niewinnie.

– Rozmawiajmy ze swoimi dziećmi i reagujmy na wszelkie sygnały ostrzegawcze – apeluje podkom. Patryk Domarecki z KPP w Otwocku.

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