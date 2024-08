"Woda w mieście na Mazowszu niezdatna do picia". Mieszkańcy dostali alert RCB! Teraz podano nowy komunikat

Najlepsze parki rozrywki w Polsce. To idealne miejscówki na wakacje z dziećmi

Taylor Swift w Warszawie. Tysiące fanów przybyło do stolicy dla gwiazdy z Ameryki

Dokładnie 1, 2 oraz 3 sierpnia 2024 roku na stadionie PGE Narodowy w Warszawie odbyły się koncerty Taylor Swift. Wydarzeniami żyła cała Polska, a Warszawa zmieniła się niemalże w stolicę Swifties. Każdy z koncertów został wyprzedany, co bardzo ucieszyło artystkę, o czym sama wspominała na ostatnim koncercie i tym samym dziękowała fanom.

Taylor zaprezentowała piosenki z każdego ze stworzonych podczas kariery albumów, więc nic dziwnego, iż występ trwał ponad 3 godziny. Fani na płycie oraz na trybunach bawili się wyśmienicie przy muzyce Swift, a piosenkarka zadbała o to, by show przeszło do historii i zapisało się w pamięci na długo.

Zmiana stylizacji, swego rodzaju inscenizacje oraz oczywiście efekty świetlne robiły wrażenie. Dużym plusem według wielu były także niespodzianki w postaci rozdawanych na wejściu bransoletek z lampkami. Okazuje się jednak, że część z nich wylądowała już na internetowych aukcjach! Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Pamiątki z koncertu Taylor Swift. Fani zarabiają na nich krocie!

Świecące bransoletki z lampkami sprawiły, że wydarzenie było jeszcze bardziej zjawiskowe i magiczne. Fani oprócz słuchania świetnej muzyki mogli podziwiać piękne widoki. Dla sporej części osób owe zawieszki będą niesamowitą pamiątką. Co ciekawe, są jednak i tacy, dla których bransoletki najwyraźniej nie mają większego znaczenia, więc wystawiają je na aukcje internetowe.

Na popularnych portalach można już znaleźć ogłoszenia. Bransoletka, którą uczestnicy koncertu otrzymali za darmo, kosztuje około 70-100 zł. To jednak nie koniec. W internecie pojawiają się również kostki, które Taylor rzuciła w kierunku tłumu po zagraniu piosenek na gitarze. Jeśli komuś marzy się taka pamiątka, nie będzie to tania sprawa, bowiem kosztują one nawet 460 zł!