Festiwal Ogrody Muzyczne 2024. Przebój za przebojem

Trzy lata temu warszawscy widzowie festiwalu przyznali nagrodę, tzw. Złotą Konewkę filmowi z koncertu Davida Garretta na Arenie w Weronie. W tym roku zmierzając 11 lipca na kolejny sfilmowany jego występ (w Taorminie na Sycylii – 2023), sami otrzymali „konewkę” na swoje głowy - w postaci deszczowej nawałnicy. Kto dotarł pod namiot na dziedzińcu Zamku, szybko osuszył się gorącą atmosferą fenomenalnej gry artysty oraz widokiem wulkanu Etna w tle. Iskrzące się interpretacje muzyki klasycznej brzmiały jak przeboje estrady.

Nadchodzący, trzeci i nieostatni tydzień Ogrodów Muzycznych rozpoczęty i zakończony zostanie koncertami na żywo.

W sobotę 13 lipca o godz. 19.00 zabrzmi „LAMENTO PROJECT od Monteverdiego do Stinga” w wykonaniu sopranistki Doroty Szczepańskiej i dwóch instrumentalistów. W programie muzyka od renesansu po jazz i pop.

W niedzielę 14 lipca, także o 19.00 koncert „Muzyka z gier” inspirowany muzyką gier komputerowych. Wykona go warszawska Heroes Orchestra pod egidą Uniwersytetu im. Chopina.

15 lipca czyli dzień po święcie narodowym Francji widzowie obejrzą o godz. 18.30 film z ubiegłorocznego świątecznego koncertu muzyki klasycznej na paryskich Polach Marsowych, pod wieżą Eiffla. Obok arii i duetów operowych nie brakło utworów na orkiestrę i na fortepian (tutaj m.in. rosyjski pianista Daniił Trifonow).

Kolejne trzy wieczory o godz. 18.30 wypełnią także filmy muzyczne.

We wtorek 16 lipca – muzyczna opowieść o słynnym amerykańskim dyrygencie, pianiście, ale i kompozytorze Leonardzie Bernsteinie (1918-1990). To on skomponował muzykę do supermusicalu „West Side Story”. To on uczył telewizyjną publiczność, jak odbierać klasykę. Zachwycał cały świat symfoniką za pulpitem dyrygenckim Nowojorskiej Orkiestry Filharmonicznej. A w Polsce dyrygował dwukrotnie - w końcu lat 50. oraz 1 września 1989 r. w rocznicę wybuchu II wojny światowej. Film „Leonard Bernstein – więcej niż życie” skupia się głównie na sylwetce muzyka, w przeciwieństwie do kinowego filmu „Maestro”, gdzie na pierwszym planie było jego życie prywatne.

i Autor: Everett Collection/ East News Leonard Bernstein, szef Nowojorskiej Orkiestry Filharmonicznej

W środę 17 lipca - balet Piotra Czajkowskiego „Śpiąca królewna” z opery w Zurychu (rok 2020), w choreografii Christiana Spucka.

W czwartek 18 lipca - jedyna na tegorocznym festiwalu operetka – sfilmowana „La Périchole” Jacquesa Offenbacha z paryskiego teatru Champs-Elysées. Dyryguje francuski dyrygent z polskimi korzeniami Marc Minkowski, a rolę ulicznej śpiewaczki imieniem Perichola i sławną arię na rauszu wykona Marina Viotti .

Nie kabaret, a muzyka klasyczna będzie tematem koncertu na żywo Waldemara Malickiego (piątek 19 lipca godz. 19). Ale że znakomity pianista sam będzie konferansjerem wieczoru, z pewnością perlistych żartów nie zabraknie. Malicki zagra solo i w duecie - ze swoją żoną, jasnowłosą wiolonczelistką Małgorzatą Krzyżanowicz.

27/06/2024 https://www.se.pl/warszawa/festiwal-ogrody-muzyczne-wraca-na-zamek-krolewski-aa-YP8K-GmeJ-GnaV.html?preview=gAAAAABmkbyFDWvh8YIp2GbHHa4df2Oh1Urr1F75qLqf9gwDjOX3aJ8ZhhuhSTYwfg1JPG026UastwY8eHv1_kR16uepH37rXA%3D%3D&force_desktop=1

5/07/2024 https://www.se.pl/warszawa/rozpalone-ogrody-muzyczne-opera-jazz-balet-i-piosenki-retro-aa-9tCM-XgpN-buAm.html?preview=gAAAAABmkbrwLliiLPbB1-MgfwcLvkPja4DZf8S8gtWnH8A2J1gjfFvkpHD3re6AN1K7bHQKwH5WSuGdTH5T2zVLbAQSt1a-1g%3D%3D&force_desktop=1

Program Ogrodów Muzycznych na stronie: https://www.ogrodymuzyczne.pl/program/

Bilety i karnety

a) w internecie na stronie: https://www.ebilet.pl/muzyka/festiwale/festiwal-ogrody-muzyczne

b) stacjonarnie - w kasie Zamku, przed wydarzeniami.