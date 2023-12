i Autor: Straż Miejska, Warszawa Filipowi spodobał się ogródek na Bielanach. Przez pogodę eksmitowali go na teren ZOO

Uroczy gość

Filipowi spodobał się ogródek na Bielanach. Przez pogodę eksmitowali go na teren ZOO

alig 16:27 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Parę dni temu w ogrodzie przy jednym z domów na Starych Bielanach w Warszawie zadomowiła się… kaczka. Właścicielka posesji dokarmiała dzikiego lokatora i nazwała go Filip. Niestety do Warszawy zawitała zimowa aura. Schwycił mróz i sypnęło śniegiem. Z troski o kaczkę kobieta wezwała strażników miejskich z Ekopatrolu. Filip został eksmitowany do Ptasiego Azylu na terenie warszawskiego ZOO.