Flaga banderowska na stadionie w Warszawie. Jest ruch prokuratury

Flaga banderowska na koncercie w Warszawie

Koncert Maxa Korzha na PGE Narodowym był pełen emocji, ale nie tylko tych pozytywnych. Oprócz chaosu związanego z próbami przedostania się pod scenę, prawdziwą burzę wywołały banderowskie flagi, które pojawiły się w tłumie! Operator PGE Narodowego wydał oficjalne oświadczenie, w którym potępił wszelkie formy agresji i propagowania totalitaryzmów.

Wywołał skandal i przeprosił

Mężczyzna, przedstawiający się jako Dmitry, postanowił zabrać głos i opublikował w mediach społecznościowych wideo z przeprosinami.

„Przepraszam, nie mówię bardzo dobrze po polsku, ale chcę wam przekazać to, co czuję. Ja, Dmitry, chcę zwrócić się do wszystkich, których mogło zranić to, co wydarzyło się podczas koncertu w Warszawie. Jestem obywatelem Ukrainy, kraju, w którym trwa straszna wojna. Każdego dnia tam giną ludzie. Dlatego wiem, że wrogość i nienawiść nigdy nie prowadzą do niczego dobrego. Nie miałem zamiaru wzbudzać negatywnych emocji. Flaga, którą trzymałem, była dla mnie symbolem wsparcia dla Ukraińców. Nie miałem nic wspólnego z propagandą jakiegokolwiek reżimu. Chciałem tylko przypomnieć o rosyjskiej agresji i wesprzeć naszych żołnierzy. Jeśli ktoś poczuł urażenie - przepraszam szczerze. Jestem wdzięczny wszystkim Polakom, którzy pomagali Ukraińcom i pomagają im także teraz. Dziękuję bardzo z całego serca i przepraszam jeszcze raz” – powiedział Dmitry.

Defilada w Warszawie. Wisłostrada już zamknięta Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Prokuratura prowadzi postępowanie

„Trwa postępowanie sprawdzające” – podkreśla prokurator Karolina Staros. Śledczy dokładnie analizują każdy szczegół tego bulwersującego zdarzenia. Co więcej, jeśli pojawią się kolejne zawiadomienia w tej sprawie, zostaną one dołączone do trwającego już postępowania i rozpatrzone łącznie.

Zdarzenie jest analizowane pod kątem bardzo poważnych zarzutów z art. 256 § 1 i 1a Kodeksu Karnego! Co to dokładnie oznacza? Chodzi o:

Propagowanie nazistowskiego, komunistycznego, faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa.

Nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość.

Publiczne propagowanie ideologii nazistowskiej, komunistycznej, faszystowskiej.

Propagowanie ideologii nawołującej do użycia przemocy w celu wpływania na życie polityczne lub społeczne.

Za takie czyny grożą surowe sankcje. Mowa tu o karze pozbawienia wolności nawet do 3 lat.