Robert N. Frog odsiedział wyrok w Anglii. Znany pirat drogowy ma już czyste konto

Robert N. ps. Frog odsiedział wyrok w Anglii

Sprawę znanego z lekceważenia przepisów ruchu drogowego kierowcy Roberta N. Froga poruszaliśmy na łamach „Super Expressu” wielokrotnie. Jego liczne procesy sądowe od blisko 8 lat przewijały się w mediach. Dwukrotnie sądy cofały mu zakaz jazdy. Mimo tego Frog i tak siadał za kierownicą swoich sportowych samochodów. Na początku 2020 r. Sąd Rejonowy Warszawa Wola skazał go na karę 1,5 roku pozbawienia wolności w związku z łamaniem zakazu. Rok później wyrok się uprawomocnił, a Robert N. zniknął. Przez kolejny rok pozostawał w ukryciu. W końcu 26 stycznia 2022 r. brytyjscy policjanci zatrzymali go we współpracy z polskimi oficerami łącznikowymi w Londynie. Trafił do aresztu, a polski wymiar sprawiedliwości wnioskował o wydanie go do kraju. Do ekstradycji jednak nie doszło. - Uprzejmie informujemy, że Robert N. nie został przekazany do Polski – odpisała na nasze pytania Anna Leszczyńska z sekcji prasowej Sądu Okręgowego w Warszawie.

Okazuje się tez, że Frog odbył swoją karę. - Sąd Rejonowy dla Warszawy- Woli w Warszawie postanowieniem z dnia 24 sierpnia 2023 r. zaliczył skazanemu Robertowi N. na poczet wymierzonej kary 1 roku i 6 miesięcy okres faktycznego pozbawienia wolności w zakładzie karnym w Wielkiej Brytanii, uznając że kara została odbyta w całości – czytamy w mailu.

O Frogu głośno zrobiło się w 2014 roku. W mediach społecznościowych pojawił się wtedy film nagrany z jego sportowego bmw. Białym sportowym autem ścigał się po warszawskich ulicach. Mimo tego, że w sposób oczywisty łamał przepisy, to policjanci przyznawali, że jest doskonałym kierowcą. Jednak czy więzienie nauczyło go pokory?