Gala Mistrzów Sportu Warszawy 2023. Nagrody dla najlepszych sportowców rozdane!

Podczas uroczystej gali w Warszawie ogłoszone zostały wyniki XXIV Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy.

- To okazja, aby podziękować sportowcom i trenerom, że byliśmy z nich tak dumni w ubiegłym roku. Podziękować za osiągnięcia i wzruszenia, ale też za to, że kształcą nowe pokolenia. Warszawa wspiera sport, kluby i imprezy, ale przede wszystkim zależy nam, by sport młodzieżowy się rozwijał i żebyśmy mogli inwestować w przyszłość - mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podczas gali „Mistrzów Sportu Warszawy” w Arenie Ursynów.

- To był dobry rok dla warszawskiego sportu, choć mam nadzieję, że 2024 będzie lepszy, bo to rok olimpijski, a trzon tej „złotej dziesiątki” będzie na olimpiadzie. Wierzę, że złoty medal będzie znów w Warszawie – ma nadzieję Tomasz Majewski, szef Kapituły Plebiscytu, w której zasiedli także

Na podium złotej dziesiątki Najlepszych Sportowców Warszawy znaleźli się pływak Krzysztof Chmielewski, wioślarz Dominik Czaja, mistrzyni szermierki Magdalena Pawłowska. Czwarte miejsce przypadło lekkoatletce Pii Skrzyszowskiej. A warszawiacy w głosowaniu internetowym tytuł Najpopularniejszego Sportowca Warszawy przyznali mistrzowi jiu-jitsu Damianowi Wolnemu, który w 2023 r. zdobył brąz (Paryż) i dwa srebra (Londyn i Dublin).

Tytuł Osobowości Roku przypadł kapitanowi Legii Warszawa. Josue Pesqueira nie mógł osobiście odebrać nagrody, bo w momencie ogłaszania wyników plebiscytu Legia rozgrywała właśnie pierwszy mecz rundy wiosennej ekstraklasy z Ruchem Chorzów. I wygrała! Prezes Legii Dariusz Mioduski odebrał dla niego statuetkę z rąk Rafała Trzaskowskiego i Andrzeja Halickiego.

Sportową Imprezą Roku został V Bieg Charytatywny - Wybiegaj Krew i Szpik na PGE Narodowym. Nagrodę z rąk Alana Beroud (prezesa SKM) i wiceprezydent Aldony Machnowskiej-Góry odebrał szczęśliwy organizator tego charytatywnego wydarzenia Janusz Bukowski.

Kolejna z kategorii plebiscytu to Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny. Tu III miejsce zajął szermierz Adrian Kastro, II miejsce - lekkoatletka Magdalena Dąbrowska a pierwsze - pływaczka Julia Chmielewska. Projekt Warszawa zgarnął tytuł Sportowej Drużyny Roku 2023. Nagrodę odebrał kapitan siatkarzy Andrzej Wrona i przedstawiciele zarządu klubu. Nagrodę wręczyła im wiceprezydent Renata Kaznowska, bez której tego plebiscytu i gali by nie było. Wiceprezydent jest dodatkowo wierna kibicką Projektu Warszawa!

