Gangsterska wojna pod Warszawą! Jak potężne grupy z Nowego Dworu Mazowieckiego siały strach i śmierć

Przestępczość zorganizowana w cieniu wielkich gangów Pruszkowa i Wołomina

Podczas gdy polska policja skupiała się na rozbiciu dwóch największych mafijnych grup – pruszkowskiej i wołomińskiej – na północ od Warszawy, w Nowym Dworze Mazowieckim, rozwijała się zupełnie inna, krwawa wojna gangów. Niewielkie odległości od stolicy były świadkiem brutalnej rywalizacji między gangiem „modlińskim” a „nowodworskim”. Obie grupy, kierowane przez lokalnych bossów, zajmowały się wszystkim, co można sobie wyobrazić pod pojęciem „multiprzestępczość” wspomina w swoim reportażu Mafia po polsku Patryk Szulc:

"Od produkcji i wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków, przez przemyt i handel bronią, a nawet materiałami wybuchowymi, porwaniami dla okupu, wymuszaniem haraczy, czerpaniem korzyści z prostytucji, aż po zabójstwa."

Krew, zemsta i niewinne ofiary

Konflikt zaczął się od pozornie „niewinnych zatargów” — typowych dla brutalnego świata przestępców. W roku 2000 ktoś ostrzelał samochód członka gangu „nowodworskiego”. Podejrzenia natychmiast padły na rywali z „modlińskiej”. W odwecie brutalnie pobito „Karego”, jednego z liderów grupy „modlińskiej”, który przebywał wtedy w areszcie. To tylko zaogniło konflikt, a próby pokojowego rozwiązania – tzw. „rozkminka” z udziałem nawet mediatorów z Wołomina – zakończyły się fiaskiem.

„Efektem rywalizacji między grupą „modlińską” a „nowodworską” było kilkanaście egzekucji” - pisze Szulc.

Tragedia w pubie EB: bomba, która zabiła niewinnych

Kulminacją tej gangsterskiej wojny był zamach bombowy w pubie EB w centrum Nowego Dworu Mazowieckiego, który miał miejsce 23 czerwca 2000 roku. Grzegorz K. pseudonim „Gienek” wynajął profesjonalnych zabójców – Daniela E. („Chulio”) i Marka N. („Marek z Marek”) – by zaatakować konkurencyjny gang. Podłożono potężny ładunek – pięciokilogramową kostkę plastiku wybuchowego – pod stolikiem w ogródku pubu, gdzie często spotykali się gangsterzy „nowodworskiego”. Jednak los okazał się okrutny i nieprzewidywalny. Bomba eksplodowała wcześniej niż planowano – najprawdopodobniej ktoś zauważył naruszoną kostkę brukową i próbował ją poprawić, co spowodowało detonację. W efekcie eksplozji zginęły cztery osoby przygotowujące lokal do festynu – zupełnie niewinne, postronne osoby. „Nie było ich wtedy w pubie” – wspomina autor – „zginęli za to przypadkowi niewinni ludzie”. To zdarzenie wstrząsnęło całym miastem i stało się tragicznym dowodem na to, jak bezwzględna i nieprzewidywalna jest wojna gangów.

Sądowe batalie i nieoczekiwane zwroty akcji

Proces trwający niemal dwie dekady to historia pełna zwrotów akcji. Pomimo mocnych dowodów i licznych zabójstw, „Marek z Marek” został początkowo uniewinniony, a „Chulio” przez lata ukrywał się, zanim ostatecznie został zatrzymany. W czerwcu 2019 roku Sąd Okręgowy Warszawa-Praga skazał Daniela E. na dożywocie za zamach bombowy i podwójne zabójstwo w klubie Tartak, gdzie w listopadzie 2000 roku zginęli dwaj gangsterzy – szefowie gangu „nowodworskiego”.

W książce Patryka Szulca szczegółowo opisane są kulisy tych dramatycznych wydarzeń, które ujawniają nie tylko brutalność gangsterskich porachunków, lecz także złożoność procesu sądowego, w którym prawnicy, świadkowie i policja walczyli o wymierzenie sprawiedliwości.

Dlaczego warto przeczytać książkę Patryka Szulca?

Jeśli interesuje Cię prawdziwe oblicze polskiej przestępczości zorganizowanej poza wielkimi nazwami jak Pruszków i Wołomin, ta książka jest dla Ciebie. Szczegółowy reportaż Patryka Szulca to fascynująca podróż w świat, gdzie brutalna rywalizacja gangów prowadzi do tragedii, a wymiar sprawiedliwości nie zawsze działa tak, jak powinien. Autor nie tylko relacjonuje fakty, ale także przybliża motywacje, ludzkie dramaty i konsekwencje, które odbiły się dalekim echem w okolicach Warszawy.

Cytując z tekstu: „Każdy boss chce mieć wszystko albo nic i jest w stanie dużo zaryzykować” – to motto tej opowieści, w której nawet „niewinne” życie bywa brutalnie zdeptane.

Poznaj szczegóły i dramatyczne wydarzenia, które przez lata wstrząsały Mazowszem. Sięgnij po książkę Patryka Szulca i odkryj, jak wyglądała prawdziwa wojna gangów w cieniu wielkich mafii!