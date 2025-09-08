Gdzie na grzyby? Pod Warszawą są lasy pełne obfitości. To raj dla grzybiarzy

Wysyp grzybów w lasach

Sezon grzybowy trwa w pełni. Lasy w całej Polsce kuszą zapachem wilgotnej ściółki i widokiem dorodnych borowików, podgrzybków czy maślaków. To właśnie teraz grzybiarze najchętniej wyruszają z koszami, by korzystać z obfitości, jaką przynosi jesień.

Jak wiadomo, grzybobranie to nie tylko okazja do zdobycia smakowitych dodatków do kuchni, ale też tradycja i sposób na spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu, więc nie ma co się dziwić, że coraz więcej osób wybiera się obecnie na "poszukiwania".

Gdzie najlepiej jechać teraz na grzyby?

W tym roku grzybiarze mogą liczyć na obfitość borowików, podgrzybków, maślaków i kurek w wielu regionach kraju. Gdzie w Polsce obecnie najlepiej wybrać się na grzyby, aby w pełni cieszyć się jesiennym urodzajem? Bez wątpienia świetnym regionem są Mazury - lasy wokół Olsztyna, Braniewa, Pozezdrza i Biskupca to obecnie jedne z najlepszych miejsc na grzybobranie.

Na mapie grzybiarza wyróżnia się także Wielkopolska, która zawsze słynęła z bogactwa grzybów. Obecnie gorącymi punktami są m.in. okolice Szamocina i Chodzieży. Jak jednak sytuacja przedstawia się w woj. mazowieckim? Czy warszawiacy również mają szansę na obfite grzybobranie? Okazuje się, że tak!

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Jak zbierać grzyby? Tym sposobem zapełnisz cały koszyk! [PORADNIK]

Gdzie na grzyby Warszawa i okolice?

Mogłoby się wydawać, że w pobliżu tak wielkiej metropolii jak Warszawa trudno o miejsca pełne dzikiej przyrody, a tym bardziej o grzyby. Nic bardziej mylnego - w lasach otaczających stolicę tej jesieni roi się od borowików, podgrzybków i maślaków. Okolice Warszawy to prawdziwy raj dla grzybiarzy, którzy mogą wyruszyć na weekendowe wypady, nie oddalając się zbyt daleko od miasta.

Jeśli więc planujesz wyjście na grzyby niedaleko Warszawy, portal sadyogrody.pl informuje, iż najlepszymi lokalizacjami do zbiorów będą:

Lasy Chojnowskie

Lasy Chotomowskie

Puszcza Biała

Puszcza Bolimowska

Puszcza Stromecka

Lasy Drewnickie

Lasy Nieporęckie

Puszcza Kozienicka

Las Młochowski.

Co ciekawe, do wielu z tych miejsc dojedziesz pociągiem, więc nie musisz martwić się o transport.