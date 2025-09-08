Gdzie na grzyby? Pod Warszawą są lasy pełne obfitości. To raj dla grzybiarzy

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-09-08 10:20

Gdzie na grzyby w okolicach stolicy? Mało kto o tym wie, lecz pod Warszawą rozciągają się lasy, w których tej jesieni nie brakuje prawdziwej obfitości. To prawdziwy raj dla grzybiarzy – pełen borowików, podgrzybków i maślaków, czekających tuż za miastem. O jakiej lokalizacji mowa?

Grzybobranie w lipcu 2025. Kiedy iść do lasu?

i

Autor: bublikhaus/ Freepic.com
Super Express Google News

Wysyp grzybów w lasach

Sezon grzybowy trwa w pełni. Lasy w całej Polsce kuszą zapachem wilgotnej ściółki i widokiem dorodnych borowików, podgrzybków czy maślaków. To właśnie teraz grzybiarze najchętniej wyruszają z koszami, by korzystać z obfitości, jaką przynosi jesień.

Jak wiadomo, grzybobranie to nie tylko okazja do zdobycia smakowitych dodatków do kuchni, ale też tradycja i sposób na spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu, więc nie ma co się dziwić, że coraz więcej osób wybiera się obecnie na "poszukiwania".

Polecany artykuł:

Jak zbierać grzyby? Tym sposobem zapełnisz cały koszyk! Poradnik grzybiarza

Gdzie najlepiej jechać teraz na grzyby?

W tym roku grzybiarze mogą liczyć na obfitość borowików, podgrzybków, maślaków i kurek w wielu regionach kraju. Gdzie w Polsce obecnie najlepiej wybrać się na grzyby, aby w pełni cieszyć się jesiennym urodzajem? Bez wątpienia świetnym regionem są Mazury - lasy wokół Olsztyna, Braniewa, Pozezdrza i Biskupca to obecnie jedne z najlepszych miejsc na grzybobranie.

Na mapie grzybiarza wyróżnia się także Wielkopolska, która zawsze słynęła z bogactwa grzybów. Obecnie gorącymi punktami są m.in. okolice Szamocina i Chodzieży. Jak jednak sytuacja przedstawia się w woj. mazowieckim? Czy warszawiacy również mają szansę na obfite grzybobranie? Okazuje się, że tak!

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Jak zbierać grzyby? Tym sposobem zapełnisz cały koszyk! [PORADNIK]

Jak zbierać grzyby? Tym sposobem zapełnisz cały koszyk!
10 zdjęć

Gdzie na grzyby Warszawa i okolice?

Mogłoby się wydawać, że w pobliżu tak wielkiej metropolii jak Warszawa trudno o miejsca pełne dzikiej przyrody, a tym bardziej o grzyby. Nic bardziej mylnego - w lasach otaczających stolicę tej jesieni roi się od borowików, podgrzybków i maślaków. Okolice Warszawy to prawdziwy raj dla grzybiarzy, którzy mogą wyruszyć na weekendowe wypady, nie oddalając się zbyt daleko od miasta.

Jeśli więc planujesz wyjście na grzyby niedaleko Warszawy, portal sadyogrody.pl informuje, iż najlepszymi lokalizacjami do zbiorów będą: 

  • Lasy Chojnowskie
  • Lasy Chotomowskie
  • Puszcza Biała
  • Puszcza Bolimowska
  • Puszcza Stromecka
  • Lasy Drewnickie
  • Lasy Nieporęckie
  • Puszcza Kozienicka
  • Las Młochowski.

Co ciekawe, do wielu z tych miejsc dojedziesz pociągiem, więc nie musisz martwić się o transport.

Czy warto jeść grzyby?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GRZYBY
GRZYBY POLSKA