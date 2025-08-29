Jak zbierać grzyby? Tym sposobem zapełnisz cały koszyk! Poradnik grzybiarza

Sezon zbierania grzybów zbliża się wielkimi krokami, więc wielu miłośników tej aktywności powoli przygotowuje się na pierwsze wyjścia do lasów. O czym jednak należy pamiętać i na co w szczególności zwracać uwagę, by wracać do domu z wypełnionym po brzegi koszem? Poznajcie nasze wskazówki!

Kiedy rozpoczyna się sezon grzybowy w Polsce? Kalendarz grzybiarza

Sezon grzybowy w Polsce zaczyna się zazwyczaj w czerwcu i właśnie wtedy w lasach pojawiają się m.in. pierwsze kurki. To jednak dopiero przedsmak prawdziwego grzybobrania, bowiem szczyt sezonu przypada od sierpnia do października, gdy wilgotne, ciepłe dni sprzyjają wysypowi prawdziwków, podgrzybków, maślaków i rydzów.

Ostatecznie jednak wiele zależy od pogody – jeśli wiosna i lato są suche, sezon zaczyna się później, natomiast po deszczowych tygodniach grzyby potrafią pojawić się masowo o wiele wcześniej, np. w lipcu tak jak to było w tym roku. 

Jak zbierać grzyby? Poradnik grzybiarza

Jeśli masz w planach jeszcze w tym roku wybrać się do lasu na zbieranie grzybów, pamiętaj, by odpowiednio przygotować się do tej aktywności. Oczywiście zaznajom się na samym początku z gatunkami grzybów - dowiedz się, które są jadalne, a których unikać, bowiem to bardzo ważne. Dodatkowo zaopatrz się w kosz wiklinowy, nożyk i wygodne ubrania, które ochronią cię m.in. przed kleszczami czy pokrzywami. Więcej wskazówek znajdziesz w galerii zdjęć poniżej.

Gdzie szukać grzybów?

Grzyby nie rosną przypadkowo, a zaczynające dopiero osoby nie mają pojęcia, że większość gatunków grzybów ma swoje ulubione miejsca i warunki, w których pojawiają się najchętniej. Doświadczony grzybiarz wie natomiast, że kluczem do pełnego koszyka jest nie tylko spostrzegawcze oko, ale też znajomość "adresów" poszczególnych grzybów. Warto więc wiedzieć, w jakich lasach i pod jakimi drzewami najlepiej rozglądać się za prawdziwkami, podgrzybkami czy kurkami. Dla przykładu kultowe kurki najczęściej skrywają się w mchu i trawie w lasach sosnowych i mieszanych. Podgrzybki natomiast rosną na skrajach lasów, polanach, wśród mchów i paproci oraz niekiedy w lasach iglastych.

