Gdzie oglądać defiladę wojskową? Wiemy, które ulice w Warszawie będą zamknięte

Najlepsze miejsca do obserwacji defilady to skarpa w rejonie Multimedialnego Parku Fontann oraz Bulwary Wiślane. To właśnie stamtąd rozciąga się najlepszy widok na cały przebieg uroczystości, które obejmują trasę od Cytadeli Warszawskiej aż do mostu Śląsko-Dąbrowskiego.

Jeśli zależy wam na dobrym miejscu, warto przyjść z odpowiednim wyprzedzeniem, aby uniknąć tłumów i znaleźć najlepszy punkt widokowy.

Defilada Warszawa 2024. Jak dojechać na Wisłostradę?

Najlepiej skorzystać z transportu publicznego, aby dotrzeć w okolice Starego i Nowego Miasta. Z uwagi na liczne zamknięcia ulic i zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej, podróż samochodem może okazać się utrudniona, a nawet niemożliwa. Jak dojechać na defiladę 15.08.2024 r.?

Metrem: Najbliższymi stacjami jest Ratusz-Arsenał oraz Centrum Nauki Kopernik.

Autobusem: Można dojechać liniami 116, 128, 160, 175, 178, 180, 190, 503 lub 518.

Tramwajem: Skorzystajcie z linii 6, 15, 20, 26, 28 lub 78, które kursują w pobliżu miejsca defilady.

Samochodem: Jeśli mimo wszystko zdecydujecie się na podróż samochodem, pamiętajcie, aby unikać mostu Gdańskiego (zamkniętego od godziny 8) oraz mostu Śląsko-Dąbrowskiego (zamkniętego od godziny 13). Zalecamy zaparkować w większej odległości od miejsca defilady i udać się na kilkunastominutowy spacer w stronę Wisły i Wisłostrady.

Zamknięte ulice i objazdy

Zamknięcia ulic i zmiany w ruchu zaczną się już w środę, 14 sierpnia. Od godziny 20 nie będzie można parkować na ulicach Sanguszki, Jana Jeziorańskiego, Wenedów, Krajewskiego, Zakroczymskiej, Wybrzeżu Kościuszkowskim, Boleść, Mostowej, Bugaj, parkingu pod al. Solidarności, Karowej, Lipowej, Wiślanej, Gęstej oraz Dobrej.

W czwartek, 15 sierpnia, od godziny 10 do 14 zamknięty będzie plac Piłsudskiego oraz ulica Królewska – pomiędzy placami Małachowskiego i Piłsudskiego.

Kierowcy jadący prawobrzeżną częścią Warszawy będą musieli skorzystać z ulic Modlińskiej i Jagiellońskiej, Wybrzeża Helskiego, Wybrzeża Szczecińskiego i Wału Miedzeszyńskiego. Na lewym brzegu Wisły objazdy poprowadzą przez ul. Pułkową i Marymoncką na Bielanach i Żoliborzu.

Zmiany w kursowaniu autobusów i tramwajów

W związku z zamknięciem Wisłostrady oraz okolicznych ulic, wiele linii autobusowych i tramwajowych zmieni swoje trasy.

Autobusy objazdowe: Linie 100, 106, 107, 108, 114, 118, 127, 159, 162, 166, 167, 171, 172, 185, 187, 517 oraz nocne N16, N33 i N83 będą kursować objazdami.

Tramwaje: Przejazd przez mosty Śląsko-Dąbrowski i Gdański może być ograniczony. W przypadku całkowitego wyłączenia ruchu tramwajowego, linie 20, 26, 73, 74, T na moście Śląsko-Dąbrowskim oraz 6, 28, 70, 71, 74, 78 na moście Gdańskim będą kursować na skróconych trasach.

Święto Wojska Polskiego 2024. Uroczystości w Warszawie

Obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczną się w czwartek, 15 sierpnia, o godzinie 12 uroczystą zmianą wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza na placu Piłsudskiego. Pamiętajcie, aby z wyprzedzeniem zaplanować swoją podróż i wziąć pod uwagę wszystkie utrudnienia w ruchu.

Nie przegapcie tego wyjątkowego wydarzenia. Pamiętajcie, że udział w defiladzie to nie tylko okazja do zobaczenia nowoczesnego sprzętu wojskowego, ale także do oddania hołdu polskim żołnierzom, którzy walczyli za naszą wolność.

