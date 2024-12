Paraliż w metrze, 5 stacji zamkniętych. Ludzie przesiadają się do autobusów. Co się dzieje? [AKTUALIZACJA]

"Na Wspólnej" - jaki jest fenomen serialu? Polacy go uwielbiają!

Pierwszy odcinek serialu "Na Wspólnej" został wyemitowany dokładnie 27 stycznia 2003 roku, więc prawie 22 lata temu. Mimo że minęło tyle lat, produkcja nadal cieszy się niesłabnącą popularnością. Gdzie więc tkwi sekret?

Okazuje się, że dla wielu to nie tylko serial, ale również fenomen kulturowy, który stał się poniekąd nieodłączną już częścią życia. Społeczeństwo po takim czasie zaczęło utożsamiać się niekiedy z problemami aktorów, co sprawia, że oglądanie kolejnych odcinków jest już dla nich rutyną oraz oczywiście możliwością oderwania się od dnia codziennego.

Co ciekawe, w serialu co jakiś czas można zauważyć zmiany w obsadzie, ale bez wątpienia filarem całej produkcji jest Bożena Dykiel oraz Mieczysław Hryniewicz w roli Marii i Włodka Ziębów. Fani serialu na jego temat mogą opowiadać godzinami i zaskakiwać ciekawostkami, lecz - jak się okazuje - mało kto z nich wie, gdzie konkretnie znajduje się znany z czołówki blok, który pokazywany był jako miejsce zamieszkania bohaterów.

Blok z Na Wspólnej - gdzie się znajduje? Lokalizacja zaskakuje najwierniejszych fanów

Budynek, który znajduje się w czołówce serialu, rozpozna niemalże każdy, lecz po tylu latach nadal mało kto wie, gdzie konkretnie się znajduje. Czy jest to rzeczywiście ulica Wspólna w Warszawie, tak jak sugeruje nam to nazwa produkcji? Okazuje się, że prawda jest nieco bardziej złożona, bowiem choć blok z migawek na wstępie serialu faktycznie istnieje, to wcale nie znajduje się na ulicy Wspólnej w stolicy.

Kultowy obiekt zlokalizowany jest tak naprawdę na Szlenkierów 1 na warszawskiej Woli! To jednak nie koniec zaskoczeń! Okazuje się bowiem, że większość zdjęć do serialu nie powstaje wcale we wspomnianym powyżej regionie, a w hali w Sękocinie pod Warszawą, gdzie rejestrowane są wnętrza mieszkań.

Jesteście ciekawi, jak przedstawia się kultowy blok z "Na Wspólnej"?