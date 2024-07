i Autor: Pixabay zdjęcie ilustracyjne

PGE ODPOWIADA

Gigantyczna awaria prądu pod Warszawą. Przywrócenie dostaw zajmie wiele godzin. Co się stało?

Zuzanna Sekuła 11:03 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

W czwartek, 18 lipca, od samego rana mieszkańcy podwarszawskich miejscowości mierzą się z przerwą w dostawie prądu. Awaria zasilania obejmuje Rejon Energetyczny Pruszków. Część domostw odzyskała dostęp do prądu, jednak w ponad 660 gospodarstwach wciąż go brakuje. PGE przekazało, że naprawienie sieci energetycznej potrwa wiele godzin. Co się stało? Poznaj szczegóły.