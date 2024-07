Historyczny moment na pl. Na Rozdrożu. Windy już otwarte. Mieszkańcy wniebowzięci: „Od lat na to czekaliśmy!”

Historyczny moment na placu Na Rozdrożu. Windy już otwarte! Mieszkańcy wniebowzięci: „Od lat na to czekaliśmy!”

Jak pisaliśmy w „Super Expressie” pod koniec czerwca, urzędnicy zapowiedzieli otwarcie wind w tym miesiącu. To jeden z ostatnich elementów wielkiego remontu placu Na Rozdrożu. Przed otwarciem drogowcy musieli skończyć asfaltowanie zjazdów na Trasę Łazienkowską. - Jesteśmy całkowicie gotowi do uruchomienia wind. Mamy już niezbędne przeglądy Urzędu Dozoru Technicznego. Windy ruszą, gdy tylko zakończymy asfaltowanie jezdni – mówiła w zeszłym miesiącu Karolina Gałecka, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Miejskich. I obiecała, że windy ruszą w połowie lipca.

Mieszkańcy, którzy na co dzień korzystają z tego punktu przesiadkowego, są wniebowzięci. - Dopiero od was się dowiaduję, że te windy już działają. Jestem szczęśliwa, bo do tej pory musiałam chodzić po schodach, a to dla mnie duży wysiłek – mówi Elżbieta Mrzydłowska (70 l.).

Zadowolony jest też Dmytro Bowsunowski (30 l.), którego spotkaliśmy akurat na spacerze z synkiem Jeremim (2 l.). - Jestem bardzo zadowolony, to znacznie ułatwi nam życie. Od lat czekałem na ich otwarcie! - mówi uradowany ojciec.

Oprócz mieszkańców, którzy są tutaj codziennie, zadowoleni będą też turyści. Szczególnie latem, w weekendy, przyjezdnych jest tu co niemiara. Obok znajdują się Łazienki Królewskie i Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego.

