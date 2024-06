Hit internetu! Zagrała włoski przebój na Lotnisku Chopina. To, co stało się później zadziwiło wszystkich

Koniec wdrapywania się po schodkach z trasy Łazienkowskiej. Wiemy kiedy ruszą windy na placu Na Rozdrożu

Przebudowa placu Na Rozdrożu, to jedna z większych prowadzonych w mieście inwestycji drogowych. Popularny punkt w Śródmieściu przechodzi gruntowną metamorfozę, której efekty już widać gołym okiem. Na otwarcie czekają jednak wyczekiwane przez pieszych windy. Pasażerowie wysiadający z autobusów jadących trasą nie mieli tu do tej pory lekko. Pokonanie schodów łączących oba poziomy, to dla rodziców z dziećmi i osób ograniczonych ruchowo karkołomne zadanie. W ciągu kilku tygodni ma się to zmienić. - Jesteśmy całkowicie gotowi do uruchomienia wind. Mamy już niezbędne przeglądy Urzędu Dozoru Technicznego. Windy ruszą, gdy tylko zakończymy asfaltowanie jezdni – zapewnia Karolina Gałecka, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Miejskich. Dodała, że skorzystamy z nich już w połowie lipca.

W ramach przebudowy zniknęły też stare schody prowadzące do dawnych przystanków. - Po remoncie i przeniesieniu przystanków na poziomie trasy Łazienkowskiej nie spełniały żadnej funkcji i prowadziły donikąd. Już ich nie ma – powiedziała we wtorek (25 czerwca) Gałecka. W związku pracami rozbiórkowymi oraz wymianą części nawierzchni trzeba było wyłączyć z ruchu południową łącznicę. Pracownicy kładą nowy asfalt na fragmencie zjazdu prowadzącego z alei Szucha w stronę Pragi-Południe. Ruch powinien tu wrócić po pierwszym lipcowym weekendzie. Do tego czasu kierowcy muszą korzystać z objazdów.