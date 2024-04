Kiedy uruchomią nowe windy na Placu Na Rozdrożu? Koniec remontu!

Działają już nowe przystanki i schody

Od środy, 10 kwietnia, na swoje stałe miejsce wróciły dwa przystanki autobusowe w ciągu Trasy Łazienkowskiej – plac Na Rozdrożu 05 i 06. Przywrócenie przystanków, z których korzysta aż 13 linii autobusowych (dziennych i nocnych), wynika z postępów w przebudowie samego placu. Wykonawca, firma Strabag Polska, udostępnił już pasażerom nowe schody, łączące dolny i górny poziom placu. Zostały wybudowane w miejscu starych, zardzewiałych konstrukcji, które zburzono. Mają antypoślizgową nawierzchnię oraz znaną ze stacji II linii metra podwójną poręcz, która ułatwia korzystanie z nich osobom o różnym wzroście. Bliżej wakacji wykonawca zgodnie z planem zburzy zaś trzecią parę schodów, w południowym skraju placu. Prowadzą one do pustej przestrzeni stanowiącej niewykorzystaną od dekad rezerwę pod ewentualny przystanek autobusowy. Istniejące schody są w równie złym stanie co pozostałe, a jednocześnie ich odbudowa nie ma w tej chwili uzasadnienia.

Kiedy skorzystamy z nowych wind?

Na przebudowę placu Na Rozdrożu składa się również budowa wind na oba przystanki. Są obudowane szklanymi ścianami i co ważne, nie są to platformy, które wymagają ciągłego wciskania przycisku. Zapytaliśmy Zarząd Dróg Miejskich o to, kiedy będzie można już korzystać z nowych wind, które wyglądają na gotowe. Urzędnicy odpowiadają, że wciąż czekają na odbiory, a wykonawcy dokonują ostatnich poprawek. - Nie umiem odpowiedzieć na pytanie o dokładny termin uruchomienia wind – przyznał Jakub Dybalski, rzecznik ZDM. Dodał, że zakończenie prac powinno nastąpić jeszcze wiosną. - Planujemy również frezowanie i położenie nowej nawierzchni asfaltowej na placu. To jednak wykonamy w wakacje, gdy ruch w tym miejscu będzie mniejszy – przyznał rzecznik.

Przejścia podziemne zasypane

Na Placu Na Rozdrożu powstają nowe drogi rowerowe biegnące po jego obwodzie. Zburzone zostały zejścia do przejść podziemnych, które stały na przeszkodzie wyznaczenia przejść naziemnych. Nowe przejścia wytyczane są na wysokości al. Wyzwolenia i w rejonie ul. Koszykowej. Cała modernizacja kosztuje 26,4 mln zł.