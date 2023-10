i Autor: SHUTTERSTOCK, Paweł Dąbrowski/SUPER EXPRESS Gigantyczna kolejka przed lokalem wyborczym w Warszawie. Dobra duszyczka zamówiła pizzę dla czekających!

Piękny gest!

Czegoś takiego jeszcze nie było! Wybory 2023 zmobilizowały społeczeństwo do głosowania. Miejscami kolejki do urn były tak długie, że wyborcy czekali po kilka godzin, by móc oddać swój głos. Na warszawskie Woli w Obwodowej Komisji Wyborczej numer 280 oczekujący w gigantycznej kolejce mogli liczyć na wsparcie pana Grzegorza, który… zamówił pizzę!