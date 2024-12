Gigantyczna wygrana w Eurojackpot. Gracz z Warszawy miał najlepszy prezent na Mikołajki na świecie

Eurojackpot to uwielbiana na całym świecie gra liczbowa. Odkąd pojawiła się na polskim rynku, cieszy się niezwykłą popularnością. Polacy są zachęceni olbrzymimi wygranymi i bardzo często szturmują kolektury Lotto.

Tak samo zrobił jeden z graczy z Warszawy, który w piątkowym losowaniu Lotto (6 grudnia 2024 roku) mocno się zaskoczył. Zgarnął wygraną III stopnia (5+0), a co za tym idzie: 2 039 857 złotych!

Wygrana ma jednak swoją cenę. Szczęśliwy zwycięzca z Warszawy będzie musiał podzielić się swoimi pieniędzmi ze Skarbem Państwa. Podatek od wygranej wyniesie o dokładnie 203 985,70‬ złotych, czyli 10% od wygranej.

Zwycięski kupon w Eurojackpot gracz wysłał w punkcie LOTTO przy Połczyńskiej 121 w Warszawie.

W czasie piątkowego losowania Eurojackpot padły liczby: 8, 14, 45, 47, 50 oraz 2 i 12. Zwycięzcy z Warszawy, a także pozostałym szczęśliwcom, gratulujemy!

Jak zagrać w Eurojackpot?

Idź do punktu LOTTO, wejdź na lotto.pl lub użyj aplikacji mobilnej LOTTO. Czekają na ciebie nawet setki milionów złotych. Wybierz 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 10. Możesz zaznaczyć je samodzielnie bądź zdać się na łut szczęścia i zagrać na chybił trafił.

Zapisz swoje ulubione i ostatnio zagrane kupony online, by do nich wracać. Zachowaj kupon. To twój jedyny dowód udziału w grze i podstawa do wypłaty wygranej. Pilnuj go jak oka w głowie. W online i aplikacji nic nie zginie. Tu dowodem udziału jest zapis elektronicznej transakcji w systemie sprzedaży przypisanej do twojego konta gracza.

