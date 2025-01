Gocław. Na ruchliwej trasie spłonął tir wiozący wodę mineralną! Pilna akcja strażaków

Do pożaru doszło w czwartek (2 stycznia) w nocy. Służby otrzymały wezwanie tuż po godzinie 3. Na miejsce pilnie ruszyli strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Garwolinie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej Gocław, Puznówka i Lipówki. Zdarzenie zabezpieczała policja. – Po przybyciu na miejsce zdarzenia i dokonaniu rozpoznania Kierujący Działaniem Ratowniczym stwierdził, iż pożarem objęta jest naczepa tira, która przewoziła butelkowaną wodę. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu i oświetleniu miejsca zdarzenia oraz podaniu dwóch prądów piany ciężkiej w natarciu, co doprowadziło do lokalizacji pożaru – informuje cytowany przez serwis wirtualnygarwolin.pl st. kpt. Piotr Filipek, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie. W czasie akcji ruch w stronę Warszawy był całkowicie zablokowany.