„MAZOWSZE POTRZEBUJE RADOMIA”

Gorąco po krytyce radomskiego lotniska. Prezes PPL grzmi: „żyjemy w różnych światach”

Pomimo dynamicznego rozwoju, prezes Ryanaira nie pozostawił na radomskim lotnisku suchej nitki! – Lotnisko w Radomiu nie "działa", tylko "jest otwarte", a to różnica. To pusty port lotniczy – mówi w rozmowie z „money.pl” Michael O’Leary, prezes Ryanair Group. Na te gorzkie słowa zareagował prezes PPL. – Mam wrażenie, że żyjemy w różnych światach – on w bajkowym, my w realnym – odpowiada Stanisław Wojtera.