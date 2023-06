i Autor: Shutterstock, Tomasz Radzik/Super Express

Mocne słowa prezesa Ryanaira! Nie gryzł się w język. „Nie chcemy latać z Radomia, nawet za darmo”

Pod koniec kwietnia otwarto wyczekiwane od lat lotnisko Warszawa-Radom. Z ultranowoczesnego portu zaczęły odlatywać samoloty do najdalszych zakątków Europy! Pomimo dynamicznego rozwoju, prezes Ryanaira nie pozostawia na nim suchej nitki! – Lotnisko w Radomiu nie "działa", tylko "jest otwarte", a to różnica. To pusty port lotniczy – mówi w rozmowie z „money.pl” Michael O’Leary, prezes Ryanair Group.