„Ósemka” jak salon kosmetyczny! Na jezdnię wysypały się maseczki i kremy

Wypędy. Jedna osoba trafiła do szpitala po zderzeniu ciężarówek na S8

Jedna osoba została przetransportowana do szpitala po zderzeniu dwóch ciężarówek, do którego doszło na trasie S8 koło węzła Wypędy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jadący prawem pasem samochód ciężarowy z naczepą, najechał na drugi pojazd, jadący przed nim. Jeden z TIR-ów wjechał do rowu. Z naczepy pojazdu wysypały się kosmetyki.

Jeden z kierowców trafił do badania do szpitala. Jak potwierdziła kom. Karolina Kańka z pruszkowskiej policji, obaj prowadzący pojazdy byli trzeźwi.

– Do zdarzenia doszło dzisiaj około 4:00 nad ranem. Działania prowadziliśmy wspólnie z JRG Pruszków oraz OSP Falenty – przekazali druhowie z OSP Raszyn.

Droga szybkiego ruchu jest zablokowana. Utrudnienia potrwają prawdopodobnie kilka godzin, bo jest potrzebny ciężki sprzęt do wydobycia pojazdu.

Policjanci pracujący na miejscu, zorganizowali objazdy drogami S7 oraz 721.