Groza w Celestynowie! Wymachiwał maczetą i żądał kebaba. Teraz grozi mu 20 lat za kratami

Co za historia! Nietrzeźwy 47-latek wtargnął do lokalu gastronomicznego z maczetą i przedmiotem przypominającym broń palną, żądając kebaba. Mężczyzna został zatrzymany i aresztowany na 3 miesiące. Teraz grozi mu nawet 20 lat więzienia za usiłowanie rozboju z niebezpiecznym narzędziem.

Napad na lokal gastronomiczny w Celestynowie. Mężczyzna groził maczetą, żądając kebaba

Napad się jednak nie udał, bo w tej samej chwili do baru weszli klienci. Ich widok spłoszył przestępcę. Mężczyzna obrócił się na pięcie i zwiał. Świadkowie widząc uzbrojonego napastnika natychmiast wezwali policję.

Mundurowi potrzebowali niewiele czasu, żeby dopaść sprawcę groźnego incydentu. – Policjanci ustalili wizerunek sprawcy, a następnie jego dokładne dane oraz adres, pod którym może przebywać. W lokalu znajdowały się również inne postronne osoby.

Patrolowcy zachowując szczególną, ostrożność zatrzymali 47-latka w miejscu jego zamieszkania. Policjanci ujawnili i zabezpieczyli również maczetę oraz przedmiot przypominający broń palną.

Mężczyzna został przebadany na zawartość alkoholu, wydmuchał ponad 1,5 promila – przekazał nam podkom. Patryk Domarecki z policji w Otwocku.

Teraz amator darmowych kebabów musi się liczyć z naprawdę długą odsiadkę. Za próbę napadu grozi mu do 20 lat za kratami. MK

