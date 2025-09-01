Groza w Celestynowie! Wymachiwał maczetą i żądał kebaba. Teraz grozi mu 20 lat za kratami

Napad na lokal gastronomiczny w Celestynowie. Mężczyzna groził maczetą, żądając kebaba

Napad się jednak nie udał, bo w tej samej chwili do baru weszli klienci. Ich widok spłoszył przestępcę. Mężczyzna obrócił się na pięcie i zwiał. Świadkowie widząc uzbrojonego napastnika natychmiast wezwali policję.

Mundurowi potrzebowali niewiele czasu, żeby dopaść sprawcę groźnego incydentu. – Policjanci ustalili wizerunek sprawcy, a następnie jego dokładne dane oraz adres, pod którym może przebywać. W lokalu znajdowały się również inne postronne osoby.

Patrolowcy zachowując szczególną, ostrożność zatrzymali 47-latka w miejscu jego zamieszkania. Policjanci ujawnili i zabezpieczyli również maczetę oraz przedmiot przypominający broń palną.

Mężczyzna został przebadany na zawartość alkoholu, wydmuchał ponad 1,5 promila – przekazał nam podkom. Patryk Domarecki z policji w Otwocku.

Teraz amator darmowych kebabów musi się liczyć z naprawdę długą odsiadkę. Za próbę napadu grozi mu do 20 lat za kratami. MK

