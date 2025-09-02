Groził, że wysadzi ich dom. Na płocie powiesił zardzewiały pocisk moździerzowy!

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-09-02 13:41

Sąsiedzki spór przybrał nieoczekiwany obrót. Policjanci z Garwolina zostali zaalarmowani przez mieszkańców pobliskiej wsi. Na ich płocie ktoś powiesił niewybuch z czasów wojny! Przerażeni mieszkańcy natychmiast wezwali służby. Policjanci szybko namierzyli winowajcę. Niewypałem musieli zająć się saperzy.

Groził, że wysadzi ich dom. Na płocie powiesił zardzewiały pocisk moździerzowy!

i

Autor: Policja/ Materiały prasowe

Groził, że wysadzi ich dom. Na płocie powiesił zardzewiały pocisk moździerzowy!

W poniedziałek (1.09), tuż przed godziną 16, mieszkańcy Kobylej Woli (gm. Górzno) przeżyli chwile grozy. Na ogrodzeniu jednej z posesji pojawił się przedmiot przypominający pocisk moździerzowy. Zgłoszenie trafiło do Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie. Na miejscu szybko pojawił się patrol.

Funkcjonariusz z grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego garwolińskiej komendy potwierdził, że na sznurku zawieszony był skorodowany pocisk moździerzowy. Znajdował się zaledwie kilka metrów od drogi publicznej. Choć nie stwarzał bezpośredniego zagrożenia, sytuacja była poważna – relacjonuje podkom. Małgorzata Pychner z garolińskiej komendy policji. 

Polecany artykuł:

Śmierć na drodze w ostatnie dni wakacji. 19-latek wjechał bmw w łosia. Nie żyje…

Policjanci szybko ustalili, że sprawcą całego zamieszania był 68-letni sąsiad zgłaszającego, który od kilku dni groził jemu i jego babci wysadzeniem domu. W dniu zdarzenia miał grozić, że posiada więcej podobnych przedmiotów i może je zdetonować, co wzbudziło w pokrzywdzonym realne obawy.

Po zatrzymaniu mężczyzny, policjanci przeszukali jego posesję. Na szczęście, nie ujawnili żadnych przedmiotów, które mogłyby zagrażać innym. Patrol saperski z Jednostki Wojskowej w Wesołej potwierdził, że pocisk nie zawierał ładunku wybuchowego ani zapalnika.

Bomba pod komisariatem, tysiące ludzi do ewakuacji

Zatrzymanie i zarzuty dla 68-latka

68-latek został zatrzymany przez policję. We wtorek, 2 września, odbyły się czynności procesowe związane z przedstawieniem mu zarzutów kierowania gróźb karalnych. Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Polecany artykuł:

Warszawa: Niewybuch na placu budowy w Ursusie. W akcji wojskowi saperzy
Najważniejsze numery alarmowe. Czy znasz je na pamięć? Ten QUIZ może kiedyś uratować ci życie
Pytanie 1 z 10
999 – co to za numer?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GARWOLIN