Groził, że wysadzi ich dom. Na płocie powiesił zardzewiały pocisk moździerzowy!

W poniedziałek (1.09), tuż przed godziną 16, mieszkańcy Kobylej Woli (gm. Górzno) przeżyli chwile grozy. Na ogrodzeniu jednej z posesji pojawił się przedmiot przypominający pocisk moździerzowy. Zgłoszenie trafiło do Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie. Na miejscu szybko pojawił się patrol.

– Funkcjonariusz z grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego garwolińskiej komendy potwierdził, że na sznurku zawieszony był skorodowany pocisk moździerzowy. Znajdował się zaledwie kilka metrów od drogi publicznej. Choć nie stwarzał bezpośredniego zagrożenia, sytuacja była poważna – relacjonuje podkom. Małgorzata Pychner z garolińskiej komendy policji.

Policjanci szybko ustalili, że sprawcą całego zamieszania był 68-letni sąsiad zgłaszającego, który od kilku dni groził jemu i jego babci wysadzeniem domu. W dniu zdarzenia miał grozić, że posiada więcej podobnych przedmiotów i może je zdetonować, co wzbudziło w pokrzywdzonym realne obawy.

Po zatrzymaniu mężczyzny, policjanci przeszukali jego posesję. Na szczęście, nie ujawnili żadnych przedmiotów, które mogłyby zagrażać innym. Patrol saperski z Jednostki Wojskowej w Wesołej potwierdził, że pocisk nie zawierał ładunku wybuchowego ani zapalnika.

Zatrzymanie i zarzuty dla 68-latka

68-latek został zatrzymany przez policję. We wtorek, 2 września, odbyły się czynności procesowe związane z przedstawieniem mu zarzutów kierowania gróźb karalnych. Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.