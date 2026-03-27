Groźny pożar na Pradze-Północ. Strażnicy miejscy zauważyli płonące auto

Maria Hędrzak
2026-03-27 14:31

W nocy ze środy na czwartek na warszawskiej Pradze-Północ doszło do groźnego incydentu. Zapalił się bowiem zaparkowany przed jednym z budynków mieszkalnych samochód. Sytuację pomogli opanować stołeczni strażnicy miejscy, którzy w porę podjęli interwencję.

Nocny pożar samochodu. Interwencja na Pradze-Północ

Uwagę na niebezpieczną sytuację przy ul. Szymanowskiego zwrócili strażnicy miejscy z VI Oddziału Terenowego. Jak wynika z ich relacji, zdarzenie miało miejsce po pierwszej w nocy, podczas patrolu w rejonie Placu Hallera.

- W pewnym momencie zauważyłem krótki błysk w lusterku wstecznym. Powiedziałem koledze, że musimy to sprawdzić. Zawróciliśmy i wtedy zobaczyliśmy, co się dzieje - opowiedział jeden z funkcjonariuszy zaangażowanych w interwencję.

Zagrożenie było duże, ponieważ spod maski auta, które stało zaparkowane tuż obok innych pojazdów, wydobywały się płomienie i dym. Strażnicy natychmiast upewnili się, że w płonącym samochodzie na pewno nie ma ludzi.

Funkcjonariusze wezwali też na miejsce straż pożarną. Jednocześnie zabezpieczyli okolicę, by uniemożliwić dostęp osobom postronnym, i próbowali ugasić ogień na własną rękę. Niestety, samochodowa gaśnica nie wystarczyła do opanowania sytuacji.

Brak poszkodowanych w wyniku pożaru auta

Na miejscu zdarzenia pojawiły się łącznie trzy wozy strażackie. W działaniach pomagali także policjanci. Dzięki błyskawicznej reakcji służb obyło się bez osób poszkodowanych, a strażacy sprawnie ugasili niebezpieczny pożar.

Pożar samochodu na Pradze-Północ (25/26.03.2026) - zobacz zdjęcia:

Pożar samochodu na Pradze-Północ
Galeria zdjęć 3
