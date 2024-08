Specjalne patrole policji na ternie Jeziorka Czerniakowskiego. Co się dzieje?

Oniemieliśmy, gdy zobaczyliśmy, co Jarosław Kaczyński ma w mieszkaniu! Wnętrze willi na Żoliborzu jak muzeum

Tragiczny wypadek pod Płockiem. Zginął 22-latek i 16-letnia pasażerka. Szokujące, co ustaliła prokuratura

Dramat podczas imprezy. Śmigłowiec zahaczył o ziemię

Chwile grozy podczas zamkniętej imprezy odbywającej się na torze wyścigowym w Jastrzębiu w powiecie szydłowieckim! RMF FM podaje, że w trakcie startu śmigłowiec z jedną osobą na pokładzie zahaczył o ziemię. Na ten moment nie wiadomo, jaka była przyczyna incydentu. Czy zawinił człowiek, czy też zawiodła maszyna? To zostanie ustalone podczas postępowania. Na miejscu pojawili się policjanci i strażacy, którzy zabezpieczyli teren oraz pracują nad odtworzeniem przebiegu zdarzeń.

- Na imprezie zamkniętej na torze wyścigowym, podczas startu śmigłowca EC 120 doszło do uszkodzenia łopat wirnika którymi pilot zaczepił o ziemię - powiedział RMF FM rzecznik prasowy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Karol Kroć. Poniżej dalsza część artykułu.

Opuszczona przebudowa Trasy Łazienkowskiej w Warszawie

Pilot nie doznał poważnych obrażeń

Na szczęście wypadek, choć wyglądał dramatycznie, nie miał poważnych konsekwencji zdrowotnych dla pilota, który doznał jedynie powierzchownych obrażeń. Z relacji RMF FM wynika, że u pilota medycy zdiagnozowali tylko otarcia oraz lekkie uszkodzenia ciała. Pilot został przebadany na miejscu zdarzenia i mógł już wrócić do domu. Nie zaszła potrzeba przetransportowania go do szpitala.

Podczas incydentu mocno ucierpiała natomiast maszyna. Wiadomo, że zniszczone są łopaty śmigłowca, które zahaczyły o ziemię.

Sonda Umiesz udzielić pierwszej pomocy? Tak Nie, ale nadrobię! Nie