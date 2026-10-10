Groźny wypadek w Suchożebrach. Roztrzaskał BMW na drzewie, a wrak stanął w ogniu

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
Grzegorz Kluczyński
Konsultacja: Grzegorz Kluczyński
2026-10-10 18:08

W sobotni poranek, 10 października, służby ratunkowe z powiatu siedleckiego otrzymały alarmujący sygnał o pożarze pojazdu tuż przy drodze krajowej nr 63 w miejscowości Suchożebry.

BMW uderzyło w drzewo i stanęło w ogniu. Kierowca był pijany

Do niezwykle groźnej sytuacji doszło bezpośrednio na trasie krajowej nr 63 w miejscowości Suchożebry. 21-letni kierowca, będący mieszkańcem powiatu sokołowskiego, podróżował osobowym BMW, po czym nagle utracił kontrolę nad autem i z impetem uderzył w przydrożne drzewo. Tuż po zderzeniu cały samochód błyskawicznie zajął się ogniem.

- Na szczęście mężczyzna nie odniósł żadnych obrażeń. Jak się jednak okazało, kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości. Badanie wykazało, że miał w organizmie 2 promile alkoholu. 21-latek został zatrzymany i osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach – informuje kom. Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

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