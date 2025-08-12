Grupa seniorów zatrzaśnięta w windzie. Zaczęło brakować powietrza

Panika w kabinie! Winda stanęła, drzwi zablokowane
Cała historia rozpoczęła się około godziny 18:45. Patrol straży miejskiej z VI Oddziału Terenowego został zaalarmowany przez przypadkowego przechodnia. Informacja była pilna: w windzie przy kładce dla pieszych na ulicy 29 Listopada uwięzieni są ludzie!
Na miejscu okazało się, że w niewielkiej kabinie windy utknęło aż czterech seniorów. Co gorsza, winda zatrzymała się w połowie drogi, a jej drzwi były całkowicie zablokowane. Wyobraźcie sobie ten horror! Brak możliwości wydostania się, rosnące poczucie klaustrofobii i świadomość, że czas ucieka.
Zaczęło brakować powietrza
Pierwsze próby ściągnięcia windy okazały się bezskuteczne. Uwięzieni pasażerowie zaczęli uskarżać się na poważne problemy z oddychaniem. Kabina windy stawała się coraz bardziej zaparowana, a powietrze w środku gęstniało.
Na miejsce wezwano specjalistyczny serwis techniczny oraz straż pożarną. Wszyscy z zapartym tchem śledzili rozwój wydarzeń. W końcu udało się otworzyć drzwi.
„Dzięki narzędziom z plecaka ratowniczego po kilku chwilach udało się je otworzyć, co zapewniło uwięzionym dostęp do świeżego powietrza” – relacjonują strażnicy. T
Około godziny 19:25, czyli blisko 40 minut po zgłoszeniu, na miejsce dotarł pracownik serwisu. Dopiero wtedy uwięzione osoby mogły w końcu bezpiecznie opuścić windę. Szczęśliwie żaden z zatrzaśniętych seniorów nie wymagał pomocy medycznej.