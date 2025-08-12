Grupa seniorów zatrzaśnięta w windzie. Zaczęło brakować powietrza

Panika w kabinie! Winda stanęła, drzwi zablokowane

Cała historia rozpoczęła się około godziny 18:45. Patrol straży miejskiej z VI Oddziału Terenowego został zaalarmowany przez przypadkowego przechodnia. Informacja była pilna: w windzie przy kładce dla pieszych na ulicy 29 Listopada uwięzieni są ludzie!

Na miejscu okazało się, że w niewielkiej kabinie windy utknęło aż czterech seniorów. Co gorsza, winda zatrzymała się w połowie drogi, a jej drzwi były całkowicie zablokowane. Wyobraźcie sobie ten horror! Brak możliwości wydostania się, rosnące poczucie klaustrofobii i świadomość, że czas ucieka.

Sąsiad psychopata terroryzuje blok. Zaatakował 13-latkę w windzie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zaczęło brakować powietrza

Pierwsze próby ściągnięcia windy okazały się bezskuteczne. Uwięzieni pasażerowie zaczęli uskarżać się na poważne problemy z oddychaniem. Kabina windy stawała się coraz bardziej zaparowana, a powietrze w środku gęstniało.

Na miejsce wezwano specjalistyczny serwis techniczny oraz straż pożarną. Wszyscy z zapartym tchem śledzili rozwój wydarzeń. W końcu udało się otworzyć drzwi.

„Dzięki narzędziom z plecaka ratowniczego po kilku chwilach udało się je otworzyć, co zapewniło uwięzionym dostęp do świeżego powietrza” – relacjonują strażnicy. T

Około godziny 19:25, czyli blisko 40 minut po zgłoszeniu, na miejsce dotarł pracownik serwisu. Dopiero wtedy uwięzione osoby mogły w końcu bezpiecznie opuścić windę. Szczęśliwie żaden z zatrzaśniętych seniorów nie wymagał pomocy medycznej.