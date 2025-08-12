Zuchwała próba porwania w Warszawie. Pięciu zatrzymanych i masa narkotyków

Spis treści
Warszawa. Udaremniono próbę porwania
Sprawa swój początek miała pod koniec maja tego roku, kiedy doszło do usiłowania uprowadzenia mieszkańca Warszawy. Na szczęście do porwania nie doszło. Sprawą zajęli się funkcjonariusze z Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw. Po intensywnych ustaleniach i sprawdzeniach, udało im się namierzyć i zatrzymać pięć osób zamieszanych w to przestępstwo.
Zatrzymanie w Warszawie i Sulejówku – wsparcie antyterrorystów
W skoordynowanej akcji, we wczesnych godzinach porannych, policjanci przy wsparciu kolegów z CPKP BOA w Warszawie, SPKP w Lublinie i SPKP w Łodzi, weszli do kilku mieszkań w Warszawie i Sulejówku. Tam zatrzymali mężczyzn w wieku od 37 do 52 lat, podejrzanych o próbę uprowadzenia.
Narkotyki, tytoń i gotówka – co znaleziono w mieszkaniach gangsterów?
Podczas przeszukań lokali, w jednym z nich policjanci odkryli prawdziwy arsenał! Zabezpieczono duże ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, w tym:
- Kokainę
- Marihuanę
- Tabletki ekstazy
Oprócz tego, zabezpieczono także telefony komórkowe, wyroby tytoniowe wytworzone niefabrycznie oraz gotówkę w kwocie ponad 10 tys. złotych.
Zarzuty i areszt
Po czynnościach w Komendzie Stołecznej Policji, mężczyźni trafili do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie. Tam usłyszeli zarzuty:
- Usiłowania uprowadzenia osoby
- Usiłowania wymuszenia rozbójniczego
- Wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków odurzających (jeden z zatrzymanych)
Na wniosek prokuratora, sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych na okres trzech miesięcy. To oznacza, że najbliższy czas spędzą za kratami, czekając na proces. Sprawę nadzoruje Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie.
Polecany artykuł: