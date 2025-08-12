Zuchwała próba porwania w Warszawie. Pięciu zatrzymanych i masa narkotyków

Zuzanna Sekuła
2025-08-12 8:39

Policjanci ze stołecznego Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw zatrzymali pięciu mężczyzn, którzy odpowiedzą za usiłowanie uprowadzenia mieszkańca Warszawy i usiłowanie wymuszenia rozbójniczego. Jeden z nich odpowie dodatkowo za wprowadzanie do obrotu znacznej ilości narkotyków.

Warszawa. Udaremniono próbę porwania

Sprawa swój początek miała pod koniec maja tego roku, kiedy doszło do usiłowania uprowadzenia mieszkańca Warszawy. Na szczęście do porwania nie doszło. Sprawą zajęli się funkcjonariusze z Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw. Po intensywnych ustaleniach i sprawdzeniach, udało im się namierzyć i zatrzymać pięć osób zamieszanych w to przestępstwo.

Zatrzymanie w Warszawie i Sulejówku – wsparcie antyterrorystów

W skoordynowanej akcji, we wczesnych godzinach porannych, policjanci przy wsparciu kolegów z CPKP BOA w Warszawie, SPKP w Lublinie i SPKP w Łodzi, weszli do kilku mieszkań w Warszawie i Sulejówku. Tam zatrzymali mężczyzn w wieku od 37 do 52 lat, podejrzanych o próbę uprowadzenia. 

Wziął zakładnika i zadzwonił na 112 po okup SE

Narkotyki, tytoń i gotówka – co znaleziono w mieszkaniach gangsterów?

Podczas przeszukań lokali, w jednym z nich policjanci odkryli prawdziwy arsenał! Zabezpieczono duże ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, w tym:

  • Kokainę
  • Marihuanę
  • Tabletki ekstazy

Oprócz tego, zabezpieczono także telefony komórkowe, wyroby tytoniowe wytworzone niefabrycznie oraz gotówkę w kwocie ponad 10 tys. złotych. 

Zarzuty i areszt 

Po czynnościach w Komendzie Stołecznej Policji, mężczyźni trafili do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie. Tam usłyszeli zarzuty:

  • Usiłowania uprowadzenia osoby
  • Usiłowania wymuszenia rozbójniczego
  • Wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków odurzających (jeden z zatrzymanych)

Na wniosek prokuratora, sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych na okres trzech miesięcy. To oznacza, że najbliższy czas spędzą za kratami, czekając na proces. Sprawę nadzoruje Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie.

Zuchwała próba porwania w Warszawie. Pięciu zatrzymanych i masa narkotyków
6 zdjęć
PORWANIE
WARSZAWA