Trzech zbirów rzuciło się na ofiarę. Dwóch było ściganych, czeka ich więzienie

Halinów. Trzech oprychów pobiło mężczyznę. Zostali zatrzymani

Do zdarzenia doszło na terenie hotelu. Policjanci dostali zgłoszenie, że 35-latek został napadnięty. Jego obrażenia były na tyle poważne, że musiał pojechać do szpitala. Mundurowi jeszcze tego samego dnia zatrzymali wszystkich trzech podejrzanych.

Pierwszy wpadł 20-latek. Szybko okazało się, że ma do odbycia karę10 miesięcy pozbawienia wolności. Następnie funkcjonariusze złapali 29-latka. Też był poszukiwany! Organy ścigania wystawiły za nim list gończy, bo nie stawił się do zakładu karnego, w którym miał spędzić 3 miesiące. Mało tego, bo na miejscu zatrzymania okazało się, że prowadził auto mimo sądowego zakazu! Razem z nim wpadł 18-latek, który też odpowie za pobicie. -Wszyscy trzej zatrzymani usłyszeli zarzuty. Sąd zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo 29-latek odpowie za niestosowanie się do wyroku sądu – przekazała w komunikacie sierż. szt. Elżbieta Zagórska.