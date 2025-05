Hanna Krall skończyła 90 lat. Wielkie świętowanie w Warszawie

Pierwszy pociąg z Warszawy do Chorwacji: Padła konkretna data! Wiemy, ile kosztuje bilet

Hanna Krall skończyła 90. lat

Hanna Krall, urodzona 20 maja 1935 roku w Warszawie, to postać, której dorobek literacki wywarł ogromny wpływ na polską kulturę. Zadebiutowała w 1972 roku i od tego czasu stworzyła ponad dwadzieścia książek, w tym takie arcydzieła jak "Zdążyć przed Panem Bogiem" czy "Sublokatorka". Jej ostatnia książka, "Jedenaście", ukazała się jesienią ubiegłego roku, potwierdzając jej nieustającą siłę twórczą.

Jej dzieła zmuszają do refleksji i zostają w pamięci na zawsze. Jak trafnie zauważył Janusz Drzewucki, przewodniczący jury Nagrody Literackiej Warszawy:

"Czytamy ją od dawna. Chciałoby się powiedzieć – od zawsze. Najstarsi od „Na wschód od Arbatu” i „Zdążyć przed Panem Bogiem”, nieco młodsi od „Sublokatorki” i „Okien”, najmłodsi od „Różowych strusich piór” i „Białej Marii”. Każdy, kto przeczytał choćby jedną z jej książek wie, że musi przeczytać wszystkie inne; i czyta, jedną po drugiej; a gdy już przeczyta wszystkie, zaczyna od początku".

Słowa te doskonale oddają fenomen Hanny Krall – pisarki, która potrafiła zjednoczyć pokolenia czytelników wokół swoich reportaży. W 2017 roku została uhonorowana tytułem Warszawskiej Twórczyni Roku, co tylko potwierdza jej wyjątkowe miejsce w sercach mieszkańców stolicy.

Weekend z Hanną Krall

Z okazji 90. urodzin Hanny Krall, Faktyczny Dom Kultury, Instytut Reportażu i Nowy Teatr przygotowały bogaty program wydarzeń. Jak podkreśla sama bohaterka:

"Mariusz Szczygieł chce z tej okazji urządzić weekend czy nawet cały tydzień i już mianował koordynatorkę strony programowo-organizacyjnej. Próbuję mu to wyperswadować. Panie Mariuszu, mówię, to nie jest na temat. Świętowanie reporterskich urodzin, kiedy na świecie jest tyle ważnych, poważnych i niewesołych spraw... Nikt nam nie zabroni – odpowiedział mi Mariusz Szczygieł – oglądania filmów i przedstawień teatralnych na podstawie reportaży Hanny Krall. No cóż... chcą, niech oglądają".

Piątek, 23 maja: Koncert „Muzyka i czytanie” w Faktycznym Domu Kultury. Wystąpi Ola Bilińska z programem „Berjozkele”, a fragmenty reportaży Krall przeczytają Mariusz Szczygieł i Olga Gitkiewicz.

Sobota, 24 maja: Dyskusja „Jak trzy pokolenia czytają Krall” z udziałem Doroty Masłowskiej, Szantal Strzelińskiej i Jacka Antczaka. Spotkanie odbędzie się o godz. 16:00 w Faktycznym Domu Kultury. Gościem specjalnym będzie sama Hanna Krall!

Niedziela, 25 maja: Spotkanie „Krall i Warlikowski. Od Dybuka do Odysei” w Nowym Teatrze. Hanna Krall porozmawia z Krzysztofem Warlikowskim o 25 latach artystycznej przyjaźni i wspólnych inspiracjach. Początek o godz. 16:00.